Antes de ocupar el vagón, los jóvenes en situación de calle intentaron pasar las noches en plazas y frentes de edificios pero fueron desalojados por la Policía. “Nos echaban de todos lados y encontramos este lugar", explicó una de las jóvenes en diálogo con el móvil de Sol Play y continuó agregando: "Acá también llaman a la Policía porque no nos quieren ver los vecinos, pero nadie entiende que no tenemos donde dormir, ni vivir”.

Un grupo de jóvenes en situación de calle vive en el tradicional vagón de Pedro Vittori: "No tenemos donde dormir".

Cuatro jóvenes y una historia de abandono y vulnerabilidad

“Mi mamá me dejó cuando tenía seis años y me crié sola en la calle. Después, mis hermanos se fueron en adopción y yo quedé sola”, contó una de las mujeres, quien desde su infancia se la rebuscó en la calle intentando sobrevivir. Otro de los jóvenes que hoy vive en el vagón relató: “Yo estuve en la calle desde los 13 años, cuando mi vieja se fue y me dejó solo en un rancho. Desde entonces la vengo peleando como puedo”.

Los cuatro jóvenes expresaron su deseo de salir adelante y conseguir un trabajo. “A nosotros no nos gusta estar en la calle, no queremos vivir así porque esto no es vida”, narraron. A pesar de sus esfuerzos, enfrentan la barrera de la falta de oportunidades laborales. “Trabajé de albañil y estudiaba, pero hoy en día no te llaman. Te dicen que te van a llamar y nunca lo hacen”, lamentó uno de ellos.

Además de alimentos y ropa, piden una oportunidad laboral que les permita reconstruir sus vidas. “Lo que más deseo es tener un trabajo o que me den un techo”, expresó uno de los chicos, reflejando el anhelo de todo el grupo.

Mientras tanto, continúan habitando el vagón con la incertidumbre de ser desalojados. “Si nos sacan de acá, vamos a pasar frío”, advirtieron con preocupación. Aunque enfrentan prejuicios y dificultades, su esperanza se mantiene viva en la posibilidad de acceder a un trabajo digno y una vivienda segura.

El vagón comedor

La historia del emblemático vagón de Pedro Vittori y bulevar Gálvez, comenzó como comedor, como un restaurante que se inauguró en el año 1992 y así funcionó hasta que después, donde se había construido la cocina, en una casilla al costado de la antigua estructura, funcionó una parrilla de pollos hasta 2015.

Luego, las obras que se llevaron adelante para concretar el siempre trunco proyecto del tren urbano en la ciudad de Santa Fe, hicieron terminar con la actividad gastronómica y una mudanza de la estructura ferroviaria que nunca se ejecutó.

Desde el primer día, el vagón llamó la atención y curiosidad de los santafesinos, el hecho de ver una estructura tan antigua y trabajada en esa zona logró captar el interés de todos. Con una antigüedad que supera los 100 años, el vagón aún sigue en pie, como un emblema de los santafesinos.

Un sueño de dos amigos

Todo nació como un sueño de dos amigos. Alberto Cassalegno y Gabriel Sánchez, fueron las piezas fundamentales de una historia que arrancó hace más de 40 años. En diálogo con Diario UNO, Sánchez relató tiempo atrás cómo comenzó la aventura de instalar en la ciudad de Santa Fe un espacio tan particular como fue el vagón comedor de un tren fabricado en 1904.

"La inquietud nació rondando los años 1982/1983 junto a un amigo. La idea fue siempre rescatar los antiguos vagones que mucha gente no llegó a conocer. Por esas cosas del destino, la dupla logró dar con un cementerio de vagones ubicado en la localidad de Vera. “Encontramos este coche comedor que estaba destruido y decidimos rescatarlo, estuvimos más o menos siete años restaurándolo y lo dejamos tal cual como estaba”, contó con nostalgia el propietario.

El origen de esta estructura data del año 1904, era un vagón comedor fabricado por la American Car Compañy, en ese entonces las piezas venían todas desarmadas y se terminaban de armar en nuestro país. “Creo que se armaba en Tafí del Valle”, relató Sánchez. El vagón empezó a circular en 1904 como un coche comedor de lugar y trabajó hasta el 1974, fecha en la cual se le dio de baja. “Alcanzamos a encontrar una foto de un convoy de vagones que viajaba hacia el paso Socompa, Chile, la cual debe haber sido uno de los últimos viajes de este coche”, narró.

