Un informe dio a conocer cuáles son las bandas que operan en Rosario y su distribución en los barrios

La Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), organización no gubernamental dedicada a influir en la agenda pública en materia de lucha contra el terrorismo y los crímenes financieros, dio a conocer un informe sobre las bandas narcocriminales que operan en Rosario .

El Finint lleva 15 años investigando el fenómeno de la violencia en la provincia de Santa Fe y el documento está firmado por el presidente de la fundación, Juan Félix Marteau, junto con Sebastián Martinenco y Guido Brunetti. El trabajo está basado en expedientes judiciales, datos oficiales y fuentes abiertas, detalla cifras y analiza el fondo de la problemática. A partir de estos datos, se construyó un mapa que expone cuáles son las bandas que se mueven en el territorio, cómo operan y qué zonas controlan.

Esquema de franquicias

El estudio destacó que, a partir del encarcelamiento de los líderes de las bandas, se generó un "esquema de franquicias” que permitió que el mercado de la venta de droga no solo no sufriera, sino que creciera. “Este esquema, que perdura hasta la fecha, permite que los líderes de estos agrupamientos criminales más importantes cedan la comercialización de las drogas a los franquiciados a cambio del pago de un canon por parte de éstos. Ello permite que los jefes continúen controlando el mercado desde las cárceles donde se encuentran detenidos, asegurándose que nadie no autorizado intervenga en los territorios previamente demarcados”, detallaron en el documento.

Entre ellos, resaltan el caso de Máximo Ariel “Guille” Cantero, quien está preso en la cárcel federal de Marcos Paz, condenado a 113 años de prisión, y lidera la banda de Los Monos. “La metodología de las franquicias de Cantero funciona de la siguiente manera: 1) Se establece el pago de un canon semanal que deberá abonar el «franquiciado» para poder operar en un determinado territorio previamente delimitado. 2) La droga la suministra el que hace uso de la franquicia. 3) El «franquiciante» (Guille) aporta la «marca». De esta forma, el «franquiciado» opera en nombre del líder de la banda criminal que le provee la protección, ya que debe garantizar que el territorio esté liberado de competidores y de la policía”, se explicó.

“La eliminación de la competencia, de quienes ejercían el comercio de drogas con anterioridad, es clave para que se desarrolle el sistema de franquicias. Esto deriva en conflictos, muchas veces sostenidos a lo largo del tiempo, que dejan gran cantidad de víctimas -muchas de ellas inocentes-, como ocurrió durante 2022 y en los tres primeros meses de 2023 en la zona oeste de Rosario, en los barrios Empalme Graneros y Ludueña, donde en ese lapso se produjeron más de 60 homicidios. Una situación similar ocurrió en los barrios Godoy y Triángulo Moderno. En ambas zonas la competencia que enfrentó Guille Cantero fue mayor, porque eran territorios que se disputaba con su principal rival Esteban Alvarado”, detalló el documento.

Territorios que controlan las agrupaciones

En el informe, realizaron el relevamiento de “15 jefes o agrupaciones” que operan en Rosario, y van desde “las diversas facciones de Los Monos (la liderada por Guille Cantero; su padre Ariel «El Viejo» y la de su sobrino «Lucho»); su enemigo Esteban Lindor Alvarado y otros competidores como «El Peruano» Rodríguez Granthon, René Ungaro, el clan Funes, Olga Tata Medina, y en un segundo orden bandas barriales como “Los Cavernícolas”, “La Banda de la Crema” y “Los Picudos”. Según consta en el informe, ninguno es dueño absoluto de un territorio.

mapa narco rosario.jpg Fuente: informe Finint

En detalle, los barrios que controla cada agrupación de acuerdo al informe del Finint:

es quien cuenta con la mayor cantidad de territorio bajo su dominio: Godoy y Triángulo Moderno (zona sudoeste) Empalme Graneros y Ludueña (noroeste); Tiro Suizo; Las Delicias y Hume (zona sur); Casiano Casas, 7 de Setiembre y Larrea, La Cerámica (noroeste). Y además en las localidades de Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto San Martín. El Peruano Rodríguez Granthon , con capacidad de distribuir droga a todas las bandas de la ciudad: Empalme Granero y Ludueña, además de Nuevo Alberdi, todos barrios de la zona norte y noroeste.

, con capacidad de distribuir droga a todas las bandas de la ciudad: Empalme Granero y Ludueña, además de Nuevo Alberdi, todos barrios de la zona norte y noroeste. El Viejo Cantero: Vía Honda; Tablada; Villa Manuelita; Villa de los Paraguayos; Villa Nueva; Alvear; Bolatti; Bella Vista y Puente Gallegos.

Vía Honda; Tablada; Villa Manuelita; Villa de los Paraguayos; Villa Nueva; Alvear; Bolatti; Bella Vista y Puente Gallegos. La Tata Medina (condenada por narcomenudeo): parte de Parque Casas, La Cerámica y barrio Fontanarrosa, ex Zona Cero.

(condenada por narcomenudeo): parte de Parque Casas, La Cerámica y barrio Fontanarrosa, ex Zona Cero. Los Romero : parte del norte de Rosario, cercano a la ruta 34, como el barrio Nuevo Alberdi.

: parte del norte de Rosario, cercano a la ruta 34, como el barrio Nuevo Alberdi. Gustavo “Toro” Martinotti : parte del barrio 7 de Septiembre.

: parte del barrio 7 de Septiembre. Tania Rostro: parte de los barrios Nuevo Alberdi, 7 de Septiembre y Parque Casas.

parte de los barrios Nuevo Alberdi, 7 de Septiembre y Parque Casas. Los Sandoval (resabios de las huestes de Ema Pimpi): parte del barrio Parque Casas.

(resabios de las huestes de Ema Pimpi): parte del barrio Parque Casas. René “El Brujo” Ungaro (condenado por el asesinato del líder de la barra de Newell´s Roberto “Pimpi” Caminos): Tablada, Parque del Mercado y barrio Municipal.

(condenado por el asesinato del líder de la barra de Newell´s Roberto “Pimpi” Caminos): Tablada, Parque del Mercado y barrio Municipal. La familia Funes , con Alan y Lautaro “Lamparita”, laderos de Esteban Lindor Alvarado: sectores de Tablada.

, con Alan y Lautaro “Lamparita”, laderos de Esteban Lindor Alvarado: sectores de Tablada. Los Picudos (banda de tiratiros al mejor postor): Villa Gobernador Gálvez y sectores de Rosario como Molino Blanco, Las Flores y Hume.

(banda de tiratiros al mejor postor): Villa Gobernador Gálvez y sectores de Rosario como Molino Blanco, Las Flores y Hume. Los Cavernícolas y La banda de la Crema, según el documento, menores en el volumen de droga que venden, pero con alto poder de fuego: parte de los barrios Villa Banana y Bella Vista.

