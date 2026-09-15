"Un kilo de carne cuesta $22.000 y nos dan $1.500 por alumno": el drama de los comedores escolares en Santa Fe

Ivana Pintos, de la Federación de Cooperadoras Escolares de Santa Fe, cuestionó los nuevos montos de $1.502 para comedor y $626 para copa de leche. Advirtió que solo 100 gramos de carne pueden costar hasta $2.200 y reclamó ampliar la cobertura.

Demanda creciente. 460 mil alumnos dependen de asistencia, y el cierre de comedores comunitarios incrementa la presión sobre las escuelas.

Las partidas destinadas a comedores escolares y copa de leche en Santa Fe aumentaron un 9,3% , pero desde la Federación de Cooperadoras Escolares advierten que la actualización continúa siendo insuficiente frente al costo real de los alimentos. Advierten que 460 mil alumnos dependen del comedor escolar por el cierre de merenderos.

Desde la entidad advierten que el incremento responde al mecanismo de actualización previsto por ley. Con la nueva actualización, el monto destinado por alumno quedó en $1.502 para comedor y $626 para copa de leche . Además, la federación indicó que el problema aparece al comparar esos valores con el costo de los alimentos necesarios para cumplir con los menúes establecidos por el Ministerio de Educación.

Una ración que no alcanza a cubrir el costo de la comida

Al respecto, Ivana Pintos, secretaria general de la entidad, utilizó como ejemplo un menú compuesto por bife con puré, que incluye 100 gramos de carne y una guarnición de papa y calabaza. “El kilo de carne no baja de los 18.000, 22.000 pesos. Así que para 100 gramos de carne estamos hablando de 1.800, 2.200 pesos, y lo que nos da el gobierno provincial es 1.512 pesos”, señaló en diálogo con LT3.

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De esta manera, el costo de la carne puede superar por sí solo el monto destinado por la Provincia para financiar una ración completa.

Frente a este desfasaje, las escuelas deben adaptar los menúes y recurrir a preparaciones de menor costo para poder sostener el servicio. “Los cooperadores escolares contribuimos a mejorar y ampliar el dinero que se dispone. Hacemos beneficios muchas veces para completar la copa de leche”, explicó.

460 mil alumnos reciben asistencia

Según los datos aportados por la Federación, de los aproximadamente 900.000 alumnos que tiene la provincia, unos 460.000 reciben algún tipo de asistencia alimentaria a través de los establecimientos educativos.

Pintos estimó además que se distribuyen alrededor de 580.000 raciones de comida en todo el territorio santafesino.

La dirigente planteó que la copa de leche debería llegar a todas las escuelas públicas, independientemente de si actualmente cuentan o no con el servicio.

“La copa de leche debería trasladarse a todas las escuelas públicas, porque un niño necesita al menos una colación”, sostuvo.

Creció la demanda en las escuelas

La Federación también advierte que cada vez más estudiantes necesitan acceder a los comedores y copas de leche.

Según Pintos, el Gobierno provincial incrementó aproximadamente un 10% la cantidad de raciones otorgadas a comienzos de año, mientras que la demanda reconocida por el propio Ejecutivo ronda el 30%.

La diferencia, según la organización, deja a estudiantes sin cobertura y genera nuevos pedidos de establecimientos que históricamente no contaban con estos servicios.

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El cierre de comedores comunitarios aumentó la presión sobre las escuelas

Pintos vinculó el crecimiento de la demanda escolar con el cierre de distintos comedores comunitarios y merenderos, que dejaron de funcionar o redujeron sus prestaciones por dificultades para sostenerse económicamente.

“Muchos comedores comunitarios han cerrado por falta de capacidad para sostener, por falta de financiamiento del Estado muchos eran sostenidos por familias solidarias que no pueden con su economía personal”, explicó.

El resultado, según la dirigente, es que una mayor cantidad de chicos depende ahora de la comida que recibe durante la jornada escolar.

Pintos relató incluso situaciones que reflejan la necesidad de las familias: “Los chiquitos tratan de llevarse el postre para tener después para la tarde, o para llevarle a alguien de su familia un pancito”.

Cooperadoras reclaman una mayor cobertura

Frente a este escenario, desde la Federación sostienen que las cooperadoras continúan aportando recursos propios para sostener los servicios de alimentación. Además, celebraron que el reclamo haya comenzado a instalarse en la Legislatura provincial.

“Hace poco leímos que la diputada Claudia Balagué también estaba hablando del tema. La verdad que nosotros festejamos enormemente que alguien hable del tema”, señaló Pintos.

En ese sentido, convocó a diputados y senadores a involucrarse en la discusión. “Invitamos a los diputados, senadores, a pensar en esto e impulsar esta medida para que el gobierno provincial empiece a atender las demandas de la sociedad”, reclamó.

Desde la Federación de Cooperadoras Escolares insisten en que los montos destinados a comedores y copa de leche deben acompañar el costo real de los alimentos y que la cobertura debe ampliarse para atender a los estudiantes que actualmente necesitan asistencia alimentaria.