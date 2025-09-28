Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe volvió a exigirle a Nación la reparación de las rutas en la provincia y el traspaso de las autovías

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a pedir que Nación se ocupe de la infraestructura vial que le corresponde. “Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado”, aseguró.

28 de septiembre 2025 · 10:41hs
Santa Fe presentó un proyecto para que se le transfieran las autovías de las rutas 33

Santa Fe presentó un proyecto para que se le transfieran las autovías de las rutas 33, 11 y 34 para su mantenimiento. 

Este sábado, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la XXIX Fiesta Provincial del Transporte, celebrada en la localidad de Pujato, en el departamento San Lorenzo. Volvió a exigirle a Nación la reparación de rutas y el traspaso de autovías a Santa Fe.

Durante su intervención, Pullaro se refirió al estado de las rutas nacionales y advirtió que “están muy mal”. Aclaró que en algunos tramos se realizaron reparaciones mínimas, “producto de órdenes judiciales tras demandas de legisladores santafesinos”, pero cuestionó que el Gobierno nacional “se haya desentendido del mantenimiento de la red vial”.

LEER MÁS: Nación ofreció reparar rutas a cambio de que Santa Fe firme un acuerdo de paralización del juicio por la deuda previsional

“Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado”

El mandatario sostuvo que “un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado” y advirtió que esa situación encarece la logística. También criticó que la administración central “haya sostenido el equilibrio fiscal dejando de prestar servicios básicos y sin reparar bienes públicos de forma eficaz”.

Por ese motivo, reclamó nuevamente que la Nación asuma las obras de infraestructura vial y recordó que la Provincia presentó un proyecto para que se transfieran las autovías de las rutas 33, 11 y 34. El objetivo, dijo, es reducir la cantidad de siniestros en los tramos nacionales que atraviesan el territorio santafesino.

LEER MÁS: Provincia volvió a la carga por las rutas nacionales: "Ese estado catastrófico genera muertes todas las semanas"

Interior productivo

El presidente comunal de Pujato, Daniel Quacquarini, resaltó la masiva concurrencia a la XXIX edición de la fiesta, que -aseguró- “año tras año sigue creciendo”. También agradeció al Gobierno provincial por su respaldo: “Esta fiesta demuestra que el interior existe y que somos el interior productivo que va a sacar a la Argentina adelante”, afirmó.

Del encuentro participaron, además, la diputada nacional Melina Giorgi; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; la diputada provincial Silvina Distéfano; y el vicepresidente comunal de Pujato, Gustavo Petetta.

Fiesta Nacional del Transporte

Pujato fue nombrada “Sede Provincial del Transporte Automotor de Cargas” mediante el decreto N.º 342. A partir de 1994, se celebra allí la “Fiesta Nacional del Transporte”, en homenaje a los transportistas del pueblo.

El evento se caracteriza por su exposición agroindustrial, el desfile de camiones, shows en vivo y actividades recreativas. Con el paso de los años se consolidó como un festejo tradicional y un acontecimiento clave de la región, que atrae a público de toda la zona.

