Al intentar salir, se encontraron con un hombre que apuntándolos con una escopeta les robó un celular, una notebook, una mochila, 500 pesos y un taladro. Las víctimas quienes volvían a Paraná desde Venado Tuerto, se dirigieron hasta el peaje de la Autovía 19 y la Autopista a solicitar ayuda. Así llegaron agentes de la Comisaría 23ª de Santo Tomé, quienes gracias a la ubicación brindada por el GPS del celular pudieron ubicar los elementos sustraídos y detener a un hombre de 54 años, en barrio Las Vegas, que será imputado por robo calificado, por el uso de arma de fuego.

Este episodio se suma al que tuvo como víctima el lunes a una funcionaria del gobierno provincial, quien también fue abordada por delincuentes en la circunvalación tras detenerse al chocar un adoquín.

También la 168

A la ya conocida situación de incidentes con piedrazos en zona de circunvalación y autopista Santa Fe-Rosario, ahora se suma el sector de la Ruta Nacional 168, a la altura de La Guardia, donde muchos vecinos denuncian el accionar de delincuentes, sobre los pasos peatonales, contra los autos que transitan en horas de la noche.

Según cuentan los habitantes del barrio, "desde el atardecer y durante toda la noche, son constantes los ataques a los vehículos, ya sean autos, colectivos o motos".

"Al ser una calzada que te permite parar en la banquina y que no presenta regresos tanto para Santa Fe o Paraná, es el lugar indicado para los delincuentes porque los conductores no tienen escapatoria, y muchos de ellos, al no conocer la zona o pecar de exceso de confianza, detienen la marcha para dar aviso al 911; es en ese momento donde son abordados por los ladrones", aseguran los vecinos.

"Los damnificados no denuncian los episodios porque no conocen la zona y no se animan a ingresar a la comisaría de La Guardia", denunciaron finalmente los habitantes de La Guardia y Colastiné.