Denuncian piedrazos a vehículos y mala iluminación en la RN 168 a la altura de La Guardia

"Existe un tramo crítico de la Ruta 168 que es a la altura de La Guardia, en el ingreso a Ruta 1 y también de la zona de los cruces peatonales y vehiculares donde se producen los hechos de inseguridad contra los vehículos", aseguraron los vecinos.

Ruta Nacional 168.jpg Ruta Nacional 168. A la altura de la zona de La Guardia, en las últimas semanas se registraron ataques a piedrazos a vehículos que circulan por la zona. Foto crédito: Google Street View.

"Desde hace tiempo se vienen sucediendo actos de vandalismo con colocación de obstáculos concretos y de gran tamaño en la calzada para que los vehículos detengan su marcha. También piedrazos constantes hacia los cristales de los autos; es una situación de gravedad que se agrande por la falta de iluminación, que le brinda un contexto ideal a los delincuentes para llevar adelante sus atracos", continuaron relatando los vecinos alertados por la creciente situación de inseguridad.

Según cuentan los habitantes de la zona, "desde el atardecer y durante toda la noche, son constante los ataques a los vehículos, ya sean autos, colectivos o motos".

"Al ser una calzada que te permite parar en la banquina y que no presenta regresos tanto para Santa Fe o Paraná, es el lugar indicado para los delincuentes porque los conductores no tienen escapatoria, y muchos de ellos, al no conocer la zona o pecar de exceso de confianza, detienen la marcha para dar aviso al 911; es en ese momento donde son abordados por los ladrones", aseguran los vecinos.

"Los damnificados no denuncian los episodios porque no conocen la zona y no se animan a ingresar a la comisaría de La Guardia", denunciaron finalmente los habitantes de La Guardia y Colastiné.