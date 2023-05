Un taxista sufrió un violento robo: "Sigo trabajando porque la jubilación no alcanza"

Héctor habló con la Sol 91.5 y contó que al pasaje lo levantó en 25 de Mayo y Bulevar, lugar en donde sabe estar estacionado para esperar pasajeros ya que no recorre las calles. "Estaban bien vestidos, nada me hizo sospechar así que los traje hasta López y Planes y Perú, ya que además es una zona transitada".

Cuando llegaron a destino, uno de los ladrones sacó un arma y le apuntó en la cabeza bajo la amenaza: “Te doy ahora o después, así que les di todo: la plata y el celular . Después me sacaron la llave del auto", agregó al mismo tiempo que dijo que salió a correrlos y "gracias a Dios me la tiraron (por la llave del auto)".

Al ser consultado sobre cómo va a seguir tras esta experiencia afirmó: "No me puedo sacar de la cabeza lo sucedido, pero tengo que volver a trabajar, porque la jubilación no alcanza. Sino dejaría de trabajar. La situación económica me empuja a seguir como taxista“.

