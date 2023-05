Una balacera en plena tarde sorprendió a los vecinos de barrio Centenario

En la tarde del lunes, tras finalizar el partido hubo una balacera en barrio Centenario que no provocó heridos, pero sí daños en vehículos estacionados

En la tarde del lunes y en el horario en que salieron los hinchas de la cancha de Colón, tras el partido, los vecinos de barrio Centenario vivieron momento de suma preocupación cuando dos personas en moto , tras gritar una advertencia, comenzaron a los tiros, que por suerte no dejaron como saldo ningún herido, pero sí daños materiales sobre vehículos que estaban estacionados en plena calle y sobre los cuales impactaron los disparos. No descartan que la balacera haya sido producto de la vieja disputa que mantienen las dos facciones de la barra: Los de Siempre y La Negrada.

En diálogo con el Móvil de UNO 106.3, Adrián, vecino del lugar contó: "Se trató de un hecho delictivo del cual no estamos acostumbrados como vecinos. Entre las 18.30 y 19 del lunes y durante la salida de la cancha, después del partido de Colón, dos personas que pasaron en moto gritaron «ahora te va a agarrar la yuta» y comenzaron a disparar. Fueron entre cinco y seis los balazos que fueron a parar, tres de ellos en el capó de un auto, un Fiat Siena, otro que ingresó por la puerta del conductor y estalló el vidrio y el otro en una de las ruedas. También a otro vehículo, un utilitario en medio del parabrisas se ve un impacto". Ambos autos estaban estacionados en la calle.

"Después siguieron el raid delictivo hacia el sur del barrio, donde se cayeron con la moto, mas o menos a 100 metros de acá y donde dicen que, o los habrían asistido o tomaron una moto de una chica embarazada y siguieron hasta el fondo del barrio. Según contaban, la policía tuvo un encontronazo con ellos, que si bien de eso no podemos dar fe, lo que sí nos preocupa es que es un barrio donde hay muchos accesos de entrada y salida como para poder atraparlos".

Por otro lado agregó: "Nosotros como vecinos no estamos acostumbrado a este tipo de episodios. La gente se alteró, hubo llantos, corridas, algo que no es frecuente. Si bien acá hay vecinos de la familia Leiva, con el cual no tenemos problemas, se arrastra esa vieja historia de la disputa entre las barras, ya que según presuponen los disparos iban contra ellos".

