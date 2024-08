Una doctora especialista en cardiopatías criticó la situación con Iapos: "Pagan lo que quieren cuando quieren"

"Es ilegal cobrar plus, pero nosotros no tenemos ninguna ley que nos ampare a tener un honorario digno. Esto hace que las prepagas y las obras sociales nos paguen lo que quieran y cuando quieran" , criticó.

"El Colegio de Médicos cada tanto actualiza los honorarios según la inflación. Actualmente tienen que pagarte $15.000, pero la realidad es que nadie nos paga $15.000. Es muy por debajo lo que pagan obras sociales y prepagas, obras sociales mucho menor", expresó.

Hubely aseguró que les pagan "a seis meses, a cinco meses, o a tres meses".

"Yo cobré, por ejemplo, en mi última liquidación, cosas de noviembre. A precio de noviembre, con la inflación y todo, es mucho más bajo", lamentó por LT9.

La doctora enfatizó que "el ejemplo se empieza por casa", subrayando que el ministro está "hablando de representación a la obra social del estado, que es la obra social que más afiliados tiene y le interesa muy poco mantener salarios digno para los profesionales ¿Cómo podemos pretender que esto se pueda transmitir a las otras entidades? Si al estado no les interesa tenernos bien pagos no le va a interesar a nadie. Me llenó de decepción sus palabras".

La carta completa:

Es indignante que el actual ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, salga a incitar a los afiliados de IAPOS a denunciar a los profesionales que cobran plus.

Señor ministro, ¿usted revisó lo que recibimos por consulta? ¿Lo comparó con lo que dice el colegio de médicos? ¿Usted cobra con 2-3 meses de retraso? ¿A usted le pagan un porcentaje del total de lo trabajado? (aleatorio, nunca sabemos cuánto va a ser). IAPOS en el norte de provincia pagó en las últimas liquidaciones el 24%, el 29% y el 72% respectivamente. A los lectores y posiblemente al ministro también, les cuento que el 24% es 1440 pesos, cuando la orden que paga el afiliado es 2000 pesos. Ni siquiera percibimos lo que paga el paciente por orden. ¿Realmente el paciente es la única víctima? ¿Realmente los profesionales de la salud somos los victimarios?

Es cierto que cobrar “plus” es ilegal, pero también es cierto que no tenemos una ley que nos proteja con un mínimo de honorarios. Esto deja a las obras sociales y prepagas con demasiado poder sobre nuestra remuneración, pudiendo pagar lo que deseen.

Señor ministro, luego de sus declaraciones recientes, como parte del Estado, ¿realmente espera incentivar a los nuevos médicos a especializarse manteniendo honorarios miserables? ¿Cree que un joven de 25 años considerará su futuro aquí a los 30 años en estas condiciones? Si no logra regularizar los honorarios en IAPOS, ¿Qué podemos esperar de otras obras sociales? El ejemplo debe comenzar en casa.

Nuestras esperanzas se desvanecen al escucharlo hablar así, señor ministro. No queremos ser el foco del odio, sino profesionales valorados y respetados.

A las personas afiliadas a IAPOS u a otra obra social, les insto a considerar lo siguiente cada vez que un profesional (médico, odontólogo, psicólogo, nutricionista, etc.) les cobre un “plus”: ¿Quién es realmente “el malo de la película”? ¿El profesional que busca subsistir? ¿o la obra social que les descuenta mensualmente sin garantizar honorarios dignos?

¡¡BASTA DE VER CÓMO LOS PROFESIONALES SE VAN DEL PAÍS!! Es hora de detenernos a pensar por que los profesionales se ven obligados a emigrar. Esto no es nuevo, no es sólo crisis económica, ¡esto es un ESTADO AUSENTE! Ausente en la regulación de los honorarios, ausente en la protección de las condiciones laborales durante la formación, como en el caso de las residencias médicas. ¿Por qué los jóvenes no optan por realizar una residencia? No solo debido a los bajos sueldos, sino también porque no desean trabajar 30-40 horas seguidas en un sistema que no garantiza el descanso post guardia, entre otras deficiencias.

Escuchar al ministro Pablo Olivares, me llenó de tristeza, de decepción e impotencia, me aniquiló las esperanzas…

Atte Yamila Hubely, médica cardióloga de la provincia de Santa Fe