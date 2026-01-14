Uno Santa Fe | Santa Fe | imputado

Una emboscada por 6 mil dólares y resistencia armada: las claves del crimen en barrio Alfonso que ya tiene un imputado

El imputado tiene 29 años y está acusado de haber participado de un intento de robo ocurrido en la zona de Dr. Zavalla al 1.900, donde uno de los integrantes de la banda murió tras la resistencia armada de la víctima. La fiscalía solicitó prisión preventiva.

Un hombre de 29 años, identificado por sus iniciales BGG, fue imputado por un intento de robo cometido el viernes de la semana pasada en la ciudad de Santa Fe, en un hecho que terminó con la muerte de uno de los presuntos delincuentes luego de que la víctima se defendiera con un arma de fuego.

La imputación fue formulada por la fiscal María Laura Urquiza, en una audiencia realizada este mediodía ante el juez Sergio Carraro, en los tribunales de la capital provincial. Según se expuso, el imputado actuó junto a otras personas, entre ellas Mauro Nicolás Gómez, quien falleció en el lugar tras recibir un disparo efectuado por la persona que iba a ser asaltada.

Una cita pactada para robar dólares

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió alrededor de las 10.30 del viernes pasado. La fiscal detalló que BGG, Gómez y al menos otros dos hombres se organizaron previamente con el objetivo de apoderarse de 6.000 dólares estadounidenses.

Balacera y muerte en barrio Alfonso: dos motos, tres detonaciones y un fallecido

Para concretar el plan, los integrantes de la banda se movilizaron en dos motocicletas hasta las inmediaciones de Dr. Zavalla al 1.900, donde habían acordado encontrarse con una persona interesada en realizar una compraventa de divisas.

Sin embargo, la fiscal aclaró que el encuentro fue una maniobra engañosa, ya que los imputados no tenían intención de entregar dinero alguno, sino de quedarse con el efectivo por la fuerza.

Urquiza explicó que, mientras BGG y otros dos sospechosos aguardaban a bordo de los birrodados, Mauro Gómez descendió armado para interceptar a la víctima. “Al advertir que iba a ser agredida, la persona citada opuso resistencia armada”, señaló la funcionaria, y precisó que Gómez murió en el acto como consecuencia del disparo recibido.

Tras el episodio, el imputado y los demás involucrados escaparon del lugar.

Calificación legal y pedido de prisión preventiva

Al joven investigado se le atribuyó una tentativa de robo calificado, por haber sido cometido en poblado y en banda, y con el uso de armas de fuego, aunque la fiscal aclaró que no pudo acreditarse la aptitud de las armas para el disparo.

Finalmente, se informó que las medidas cautelares se debatirán el lunes 2 de febrero, en un horario que será fijado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). En esa audiencia, la fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva para el imputado, mientras continúa el avance de la investigación.

