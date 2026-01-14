Uno Santa Fe | Santa Fe | allanamientos

Operativo histórico en la ciudad: más de 30 allanamientos por delitos violentos y narcomenudeo

Las medidas se enmarcan en una estrategia territorial de seguridad impulsada por el Gobierno provincial.

14 de enero 2026 · 10:41hs
Más de 30 allanamiento se realizaron en simultaneo en la ciudad de Santa Fe 

Más de 30 allanamiento se realizaron en simultaneo en la ciudad de Santa Fe 

Este miércoles se llevaron adelante más de 30 allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe, en el marco de investigaciones por robos, microtráfico de estupefacientes, abuso de armas y hechos de violencia altamente lesiva. Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a la Fiscalía Regional I del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Más de 30 allanamiento se realizaron en simultaneo en la ciudad de Santa Fe

Más de 30 allanamiento se realizaron en simultaneo en la ciudad de Santa Fe

Los procedimientos se concentraron principalmente en los barrios La Tablada, Yapeyú y Loyola, en el norte de la capital provincial, una zona que viene siendo fuertemente golpeada por distintos hechos delictivos en los últimos meses.

En conferencia de prensa, el director de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, destacó la magnitud del operativo y el trabajo articulado entre los organismos del Estado.

“Con la presencia del Ministerio Público de la Acusación y a requerimiento de los fiscales, realizamos 31 allanamientos con resultados positivos, en una zona de la ciudad que viene siendo afectada por la violencia”, señaló.

Galfrascoli explicó que los procedimientos contaron con la autorización del Colegio de Jueces y demandaron un importante despliegue de recursos: más de 300 efectivos y alrededor de 90 vehículos de distintas fuerzas de seguridad de la provincia, con un fuerte énfasis en la labor investigativa de la PDI.

Si bien evitó brindar precisiones, confirmó secuestros de armas de fuego, material estupefaciente, dinero en efectivo y personas detenidas, cuyos detalles serán formalizados en las próximas audiencias. “Todo esto será procesado para que los fiscales puedan avanzar con las imputaciones y medidas cautelares correspondientes”, indicó.

Por su parte, el fiscal Diego Vigo, del MPA, remarcó que los allanamientos aún continuaban al momento de la conferencia y que los resultados eran positivos.

“Estamos conformes con lo obtenido hasta ahora. Hay elementos secuestrados y personas detenidas, pero todavía estamos procesando la información con los fiscales Eric Fernández y Laura Urquiza para definir los pasos procesales”, explicó.

Vigo subrayó que el operativo responde a un abordaje territorial estratégico, vinculado a distintas causas en curso. “No se trata necesariamente de una sola banda. Son investigaciones por abuso de armas, tentativas de homicidio y microtráfico, que motivaron este despliegue coordinado en el territorio”, aclaró.

En la misma línea, la fiscal Laura Urquiza confirmó el secuestro de armas, drogas, dinero y teléfonos celulares, los cuales serán peritados. “La información que surja de esos dispositivos puede ser clave para profundizar las investigaciones”, sostuvo, y no descartó que puedan realizarse nuevos allanamientos en función de los resultados.

Finalmente, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, destacó que estos operativos responden a un reclamo sostenido de los vecinos.

“La ciudad de Santa Fe necesitaba un shock de allanamientos. Es una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la Fiscalía General fortalecer las estrategias de persecución penal e investigación, especialmente en el departamento La Capital”, afirmó.

Coudannes precisó que, sumando los procedimientos realizados recientemente en Santo Tomé, se concretaron 36 allanamientos en solo dos días en el departamento, y aseguró que este será el camino durante todo 2026.

“Es el operativo más grande de nuestra gestión en la ciudad de Santa Fe y marca un trabajo articulado y sostenido con el MPA para reforzar la seguridad en los barrios”, concluyó.

• LEER MÁS: La PDI realizó cinco allanamientos por microtráfico y detuvo a dos hombres en Santo Tomé y Laguna Paiva

