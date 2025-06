Religión y tiempo libre: ¿en qué creen y qué hacen los santafesinos fuera del trabajo?

En cuanto a las creencias religiosas, predominan las respuestas vinculadas al cristianismo, seguidas por quienes se identifican como agnósticos o no creyentes. También aparecieron menciones a espiritualidades no institucionalizadas, como “creer en Dios, pero no en la Iglesia”.

Tiempo libre: entre el deporte, el arte y el descanso

El estudio también consultó: “¿Qué actividades realizás por fuera de tus ocupaciones diarias?”, una pregunta abierta que permite comprender cómo organizan su tiempo libre los santafesinos. Las respuestas fueron procesadas por frecuencia de mención y agrupadas según género, edad y nivel educativo.

Entre las actividades más comunes se destacan:

Deporte y actividad física (caminar, gimnasio, fútbol, yoga), especialmente en jóvenes y varones .

Cocina, tareas del hogar y cuidado familiar , mayormente mencionadas por mujeres .

Música, lectura, ver series o películas , con presencia transversal pero más marcada en niveles educativos medios y altos .

Actividades religiosas o espirituales , con más peso en adultos mayores .

Participación comunitaria o voluntariado, aunque con menor mención, se observa en sectores con compromiso social o educativo.

Este estudio, que incluyó 230 casos presenciales en 14 puntos geográficos de la ciudad, confirma que los santafesinos viven un equilibrio entre trabajo, creencias personales y recreación, con prácticas diferenciadas según sus características sociales.

