Una familia santafesina transformó un lugar abandonado en una plaza y darán un gran festejo por el Día del Niño.

Respecto a la Mueblería Belén y Familia, que tiene a cargo, contó: "Es un negocio familiar, estamos hace 17 años. Lustramos los muebles, los barnizamos y los vendemos a los vecinos, amigos y conocidos. Siempre tratamos de darle una alegría a los chicos".

"Acá se llena de chicos, viene gente de todos lados. Es la única plaza que dentro de todo uno puede estar hasta de noche porque la limpiamos, desmalezamos, incluso le pagamos al chico que corta el césped. Todo sale de nuestro bolsillo, nos costó muchísimo tiempo lograr todo esto sin la ayuda de nadie", remarcó.

Los chicos que asisten a esta plaza y que van a poder celebrar el Día del Niño de una forma única son por lo general de bajos recursos: "La mayoría lo necesita. Cuando nos reunimos a tomar mate y dejamos de trabajar se acercan los niños y siempre les damos una factura, un bizcocho o una gaseosa, siempre estamos. Se llena de criaturas, es impresionante cómo cambio el espacio, de un lugar a abonado a una plaza"

Rubén y su familia quieren seguir haciendo cosas por esta plaza, pero a veces no les da el tiempo porque son pocos: "Es una alegría para ellos, lo hacemos con todo el corazón y el amor del mundo". Este va a ser el primer festejo del Día del Niño en la plaza. Y ya hace un año que se hicieron cargo del espacio abandonado. De hecho, hacen mucho hincapié en que la gente y los chicos cuiden este lugar: "Acá en la zona, en los alrededores no hay un lugar así. Porque donde pusieron algún juego o algo se lo robaron o lo rompieron"

El hombre sostuvo que no están necesitando de donaciones para seguir potenciando este lugar: "A mi no me gusta molestar a nadie ni recibir nada de nadie. No porque sea millonario, simplemente se presta para la política. Antes de las elecciones que pasaron, les prestamos un espacio, nos pidieron permiso, se lo cedimos y publicaron que ellos hicieron este espacio y nada que ver".

"Es lindo para que toda la gente lo tome de ejemplo. Siempre digo que primero hay que aprender a dar y después a recibir, porque uno recibe mucha alegría, pero en el corazón. Es impresionante cómo se llena esto, antes no venía nadie, estaba desolado, abandonado. Estamos muy contentos y felices de hacer esto", manifestó.

El festejo en la "Plaza Marta", ubicada en J. Mantovani y Hermano J. Figueroa, se hará este domingo 20 de agosto desde las 14 horas.

