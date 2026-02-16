Unifican el proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe y confirmaron que esta semana se presentará en la Legislatura

El diputado provincial de la UCR, Germán Scavuzzo, aseguró que la iniciativa será prioritaria en las próximas semanas en la Cámara de Diputados.

Avanza en la Legislatura el tratamiento del proyecto de ley que busca prohibir la actividad de cuidacoches , trapitos y limpiavidrios en toda la provincia de Santa Fe , con el objetivo de superar las limitaciones de las ordenanzas municipales y otorgar un marco legal claro para la intervención de las fuerzas de seguridad y la Justicia.

En ese contexto, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical , Germán Scavuzzo, explicó en diálogo con LT 10 que se trabaja en la unificación de tres iniciativas legislativas para presentar un único texto durante el actual período ordinario de sesiones.

“Estuvimos trabajando en tratar de generar un texto único y presentar en este período ordinario una ley que englobe los tres proyectos”, señaló el legislador.

Sanciones y reforma

Scavuzzo detalló que el proyecto tiene dos ejes centrales, uno de ellos vinculado a la reforma del Código de Convivencia provincial, donde se establecen distintos niveles de sanción según la gravedad y la reiterancia de la conducta.

cuidacoches trapitos.jpg

“El proyecto propone que quien sea detenido mientras desarrolle esta actividad ilegal sea detenido con entre 10 y 30 días de arresto, dependiendo de la reiterancia y una serie de condiciones”, explicó.

Además de los arrestos, la iniciativa contempla multas y trabajo comunitario, con agravantes en casos de amenazas, intimidación o violencia, un punto que ya había sido destacado en el debate legislativo previo.

El diputado remarcó que el abordaje no será únicamente punitivo y que se está instando al Poder Ejecutivo a intervenir en los casos que requieran asistencia social.

“Estamos instando al Poder Ejecutivo para que aborden aquellos casos que necesiten reinserción laboral y/o contención social. Esto no puede seguir perdurando en el tiempo y es momento de que las fuerzas de seguridad y la justicia puedan actuar”, afirmó. En ese sentido, fue categórico al marcar el límite del uso del espacio público: “Nadie es dueño de ningún metro de cordón”.

Alcances del proyecto

Scavuzzo precisó que la ley no solo apunta a los cuidacoches, sino que incluye a trapitos y limpiavidrios, actividades que, según sostuvo, “han generado situaciones de amenazas para la ciudadanía”.

También advirtió sobre situaciones más complejas que se dan en eventos masivos: “Muchas veces lo que está vinculado al estacionamiento alrededor de espectáculos públicos como partidos de fútbol tiene vinculación directa con las barras bravas y se actúa desde otro terreno en la Justicia”.

No obstante, aclaró que en los casos individuales el Estado busca un abordaje social: “En los casos individuales se los aborda desde el Estado tratando de sacar de situación de calle a estas personas”.

Tratamiento en la Legislatura

Finalmente, el legislador confirmó que el proyecto tendrá tratamiento prioritario una vez presentado formalmente. “Tenemos previsto para lo inmediato la presentación formal del proyecto, estimo que le daremos prioridad para tratarlo en estas próximas semanas”, concluyó.