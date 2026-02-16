La Fórmula 1 vuelve a la actividad después de los test realizados durante la semana pasada en Bahréin donde Franco Colapinto saltará nuevamente a la pista

Franco Colapinto vuelve a las pistas en la segunda prueba del circuito de Sakhir, en Bahréin, con el objetivo de continuar recopilando información de cara a una nueva temporada de la Fórmula 1 en donde el cambio de reglamento y la presencia de 22 pilotos prometen jornadas históricas.

Aún no se define si los pilotos de Alpine mantendrán la jornada de trabajo que se llevaron a cabo la semana pasada (Colapinto corrió miércoles y viernes, mientras que Gasly lo hizo miércoles y jueves) o si habrá modificaciones.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la pretemporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto continúa conociendo su monoplaza, el A526, que tiene en su interior un motor Mercedes después del papelón sufrido en el 2025 con el motor de Renault que lo dejó último en la clasificación anual.

Es por eso que con Alpine están realizando diferentes pruebas para llegar de la mejor manera al inicio de la Fórmula 1. Es así que, luego de las pruebas realizadas la semana pasada, volverán a correr en la misma pista en Bahréin.

Se trata de un circuito compuesto por 15 curvas (nueve a la derecha y seis a la izquierda) con una extensión de 5.412 kilómetros. Allí, además, se correrá la cuarta fecha de la temporada, planificada para abril.

Las actividades comenzarán el miércoles 18 y se extenderán hasta el viernes 19; las jornadas estarán compuestas de dos partes: la primera arranca a las 4 y dura hasta las 8 de la mañana, mientras que el horario de tarde empieza a las 9 y hasta las 13 (hora de Argentina).

Mientras que la semana pasada solo transmitieron una hora de pruebas, en esta oportunidad se podrá ver la totalidad de las actividades.

Dónde ver las pruebas de Franco Colapinto

Los test de Franco Colapinto y de la Fórmula 1 estáran al aire en su totalidad, es así que se podrá ver por diferentes plataformas:

Plataforma F1 TV.

Disney+ (a través de su paquete Premium).

Fox Sports Argentina.

Fuente: UNO Mendoza