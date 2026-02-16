Uno Santa Fe | Santa Fe | municipio

Nueva ley de municipios de Santa Fe: más de 200 puntos en revisión y negociaciones para alcanzar un acuerdos

La presidenta de Cámara de Diputados de la provincia, Clara García, negó dificultades en el proceso de adecuación tras la reforma constitucional.

16 de febrero 2026 · 17:32hs
Uno de los temas más importantes en la agenda de la Legislatura tras la reforma de la Constitución de Santa Fe es la ley orgánica de municipios. La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, dijo este lunes que el proyecto aún requiere trabajo: "Nuestros asesores han trabajado en más de 200 puntos a tener en cuenta".

La modificación de la normativa iba a tratarse la semana anterior en el Senado provincial, pero finalmente se postergó la discusión hasta fin de mes. "No es que hay dificultades, estamos tomándonos el tiempo porque es una ley compleja", comentó la referente del Partido Socialista (PS) a través de LT8.

Dado que Unidos tiene mayoría en ambas cámaras para conseguir la aprobación, el freno principal para avanzar viene de la mano de las distintas miradas de las fuerzas políticas que integran la coalición oficialista. Además, la exfuncionaria municipal de Rosario recordó que la normativa vigente rige desde hace décadas y es una de las "cuestiones nodales" que debe actualizarse antes de septiembre.

¿Qué dijo Clara García sobre la ley de municipios?

Según explicó García, hay dos cuestiones determinantes a la hora de definir cómo será el proyecto que analizará el Senado santafesino en primera instancia. En primer lugar se refirió a la "escucha de la territorialidad" y los aportes que pueden hacer quienes están al frente de los gobiernos locales en este momento.

La legisladora recordó que la reforma convertirá en municipios a todas las comunas de la provincia. Esto implica tener en cuenta la realidad de localidades pequeñas con cientos de habitantes y, al mismo tiempo, atender las necesidades de grandes centros urbanos como Rosario y la ciudad de Santa Fe.

Por otra parte, la titular de la Cámara baja remarcó la importancia de los aspectos técnicos de la redacción del texto. Así se refirió a la escucha de "los especialistas en lo legislativo" como una segunda instancia que es tan relevante como la voz de los intendentes y presidentes comunales.

En un tercer renglón apareció la cuestión partidaria. La dirigente socialista recordó que hay propuestas de otras fuerzas políticas para sancionar la normativa y la definición va más allá de las discrepancias entre sectores oficialistas. No obstante, aseveró: "No nos asusta dedicar un poco más de tiempo para sintetizar opiniones diferentes".

Nueva ley orgánica de municipios

En total, la Legislatura debe redactar una veintena de leyes para cumplir con el mandato de la Convención Reformadora. En el caso del funcionamiento de los municipios se fijó un plazo de un año para poner en marcha los cambios que impone la nueva Constitución provincial.

Uno de los debates que todavía no está cerrado se refiere al rol de los viceintendentes. En la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti propuso una definición con perfil más ejecutivo y ligado a la gestión diaria. Del lado de Rosario, Pablo Javkin y su equipo creen que puede ser un puesto que absorba las funciones de la presidencia del Concejo.

El andamiaje del cuerpo deliberativo de cada pueblo y ciudad es otro punto sensible. En este caso hay que la cantidad de representantes en base a la población de cada localidad, los organismos de control y la remuneración. Las decisiones en torno a estas cuestiones pueden generar críticas por el aumento del gasto político, algo que los legisladores pretenden evitar.

