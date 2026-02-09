Uno Santa Fe | Santa Fe | Municipalidad

La Municipalidad presiona por una ley provincial para reforzar la prohibición de cuidacoches en Santa Fe

El secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana Sebastián Mastropaolo sostuvo que la ordenanza local resulta insuficiente y reclamó más herramientas para que puedan intervenir la Policía y la Justicia

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de febrero 2026 · 11:29hs
La Municipalidad presiona por una ley provincial para reforzar la prohibición de cuidacoches en Santa Fe

gentileza

El secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, volvió a insistir en la necesidad de contar con una ley provincial que regule la actividad de cuidacoches y trapitos, al considerar que la ordenanza local vigente desde hace un año y medio no alcanza para resolver el problema de fondo.

“Tenemos una ordenanza, la venimos aplicando y trabajamos fuertemente desde hace un año y medio, pero hay momentos en los que no alcanza porque se trata solo de una contravención”, expresó el funcionario.

Pedido de acompañamiento legislativo

Mastropaolo indicó que desde el Ejecutivo local solicitaron el respaldo del Poder Legislativo provincial para avanzar con distintos proyectos que ya se encuentran en tratamiento.

Entre ellos, mencionó una iniciativa presentada por el senador provincial Ciro Seisas y otra del diputado Walter Ghione, además del trabajo que viene desarrollando la diputada provincial Ximena García, presidenta de la Comisión de Seguridad.

“Necesitamos un marco normativo provincial que le permita a la Policía intervenir y que le dé herramientas al fiscal para actuar”, afirmó. También destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y con la Guardia de Infantería, que realiza operativos especiales en distintos puntos de la ciudad.

cuidacoches trapitos.jpg

Limitaciones de la normativa actual

Según detalló, hoy las sanciones previstas se limitan a multas y contravenciones, lo que no logra desalentar la actividad. “Muchas veces intervenimos, hay una denuncia, y a los pocos minutos la persona vuelve al mismo lugar. Eso genera frustración en el vecino y no resuelve el conflicto”, sostuvo. En ese marco, advirtió que buscan evitar situaciones de violencia y conflictos mayores.

Respecto a las iniciativas en debate, explicó que el proyecto del diputado Ghione apunta principalmente a eventos públicos y espectáculos deportivos, mientras que el del senador Seisas tiene un enfoque más integral. Además, señaló que una eventual ley marco provincial respetaría la autonomía municipal.

“Cada ciudad podrá decidir si prohíbe, restringe o regula la actividad. En Santa Fe esa decisión ya está tomada: la actividad está prohibida”, subrayó.

Un abordaje social además del control

El funcionario remarcó que la política municipal no es únicamente punitiva y recordó que existe un programa de reconversión laboral que permitió incorporar a más de 104 cuidacoches al mercado formal.

“No se trata solo de sancionar. Buscamos convivencia urbana, que el vecino pueda salir sin sentirse coaccionado, y al mismo tiempo ofrecer alternativas sociales”, indicó.

En ese sentido, planteó que el objetivo es combinar herramientas legales, políticas sociales y diálogo, para alcanzar una solución de largo plazo. “La clave es encontrar un camino que le dé respuesta al vecino y también una oportunidad a quienes hoy viven de esta actividad”, concluyó.

• LEER MÁS: Cuidacoches: un proyecto trabado en la Legislatura propone arrestos de hasta 30 días para quienes realizan la actividad

Municipalidad ley cuidacoches
Noticias relacionadas
paritarias: el gobierno provincial convoco a los gremios y reabre la discusion salarial este miercoles

Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles

Jóvenes en la zona de los boliches

Descontrol en la zona de boliches sobre la ruta 168: tres jóvenes terminaron en el hospital Cullen tras diversos incidentes

Santa Fe con un lunes a todo sol

Lunes en Santa Fe con el sol como protagonista, en un inicio de semana radiante

La producción metalúrgica de la región entró en una profunda crisis.

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: "Es un momento de mucha preocupación"

Lo último

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Último Momento
Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Ovación
Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco