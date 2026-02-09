La Municipalidad presiona por una ley provincial para reforzar la prohibición de cuidacoches en Santa Fe

El secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana Sebastián Mastropaolo sostuvo que la ordenanza local resulta insuficiente y reclamó más herramientas para que puedan intervenir la Policía y la Justicia

El secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo , volvió a insistir en la necesidad de contar con una ley provincial que regule la actividad de cuidacoches y trapitos , al considerar que la ordenanza local vigente desde hace un año y medio no alcanza para resolver el problema de fondo.

“Tenemos una ordenanza, la venimos aplicando y trabajamos fuertemente desde hace un año y medio, pero hay momentos en los que no alcanza porque se trata solo de una contravención ”, expresó el funcionario.

Pedido de acompañamiento legislativo

Mastropaolo indicó que desde el Ejecutivo local solicitaron el respaldo del Poder Legislativo provincial para avanzar con distintos proyectos que ya se encuentran en tratamiento.

Entre ellos, mencionó una iniciativa presentada por el senador provincial Ciro Seisas y otra del diputado Walter Ghione, además del trabajo que viene desarrollando la diputada provincial Ximena García, presidenta de la Comisión de Seguridad.

“Necesitamos un marco normativo provincial que le permita a la Policía intervenir y que le dé herramientas al fiscal para actuar”, afirmó. También destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y con la Guardia de Infantería, que realiza operativos especiales en distintos puntos de la ciudad.

Limitaciones de la normativa actual

Según detalló, hoy las sanciones previstas se limitan a multas y contravenciones, lo que no logra desalentar la actividad. “Muchas veces intervenimos, hay una denuncia, y a los pocos minutos la persona vuelve al mismo lugar. Eso genera frustración en el vecino y no resuelve el conflicto”, sostuvo. En ese marco, advirtió que buscan evitar situaciones de violencia y conflictos mayores.

Respecto a las iniciativas en debate, explicó que el proyecto del diputado Ghione apunta principalmente a eventos públicos y espectáculos deportivos, mientras que el del senador Seisas tiene un enfoque más integral. Además, señaló que una eventual ley marco provincial respetaría la autonomía municipal.

“Cada ciudad podrá decidir si prohíbe, restringe o regula la actividad. En Santa Fe esa decisión ya está tomada: la actividad está prohibida”, subrayó.

Un abordaje social además del control

El funcionario remarcó que la política municipal no es únicamente punitiva y recordó que existe un programa de reconversión laboral que permitió incorporar a más de 104 cuidacoches al mercado formal.

“No se trata solo de sancionar. Buscamos convivencia urbana, que el vecino pueda salir sin sentirse coaccionado, y al mismo tiempo ofrecer alternativas sociales”, indicó.

En ese sentido, planteó que el objetivo es combinar herramientas legales, políticas sociales y diálogo, para alcanzar una solución de largo plazo. “La clave es encontrar un camino que le dé respuesta al vecino y también una oportunidad a quienes hoy viven de esta actividad”, concluyó.

