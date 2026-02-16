Uno Santa Fe | Unión | Unión

Gastón González, duro con Unión: "Busqué el contacto y me esquivaron"

Gastón González habló mientras transita la recuperación de una dura lesión de rodilla. Dejó en claro que su deseo de volver al Unión sigue intacto.

16 de febrero 2026 · 18:46hs
En la antesala de un nuevo compromiso, y mientras encara la etapa final de recuperación tras una grave lesión de rodilla, Gastón González volvió a quedar en el centro de la escena. El actual futbolista de Sarmiento habló con LT10 (AM 1020) y fue directo cuando se lo consultó por su frustrado regreso a Unión.

LEER MÁS: Unión y una estadística muy negativa jugando en el 15 de Abril

“Hubo una intención, pero no recibimos lo mismo. Hasta yo mismo busqué el contacto y me esquivaron”, disparó el volante, dejando en claro que de su lado existió voluntad para que el retorno se concretara.

Durante uno de los últimos mercado de pases, su nombre sonó con fuerza en Santa Fe. Incluso se especuló con diferencias contractuales o pedidos elevados por parte de su entorno. Sin embargo, González fue tajante: “De parte mía y de mi representante no pasó nada raro. Menos de mi parte”.

Gastón González se encuentra recuperándose de una grave lesión de rodilla en Sarmiento pero sueña con volver a Unión.

El futbolista reconoció que le dolieron algunas versiones que indicaban que no quería volver. “Se hablaba de que yo no quería regresar y eso no era así. Nunca va a ser así. Siempre está la ilusión de volver”, afirmó.

Recuperación y presente del exjugador de Unión

Hoy, su foco está puesto en Sarmiento, club con el que mantiene contrato y compromiso. “Me venía yendo bien, pero otra vez la rodilla me frenó. Estoy recuperándome con tranquilidad”, explicó.

González también repasó su paso por el fútbol de Estados Unidos, donde alternó buenos momentos con lesiones musculares. “Fue una experiencia linda, competitiva. Quizás me fui joven, pero todo sirve”, reflexionó.

En cuanto a su actualidad, describió a Sarmiento como “un club tranquilo, con buen grupo”, y remarcó que el cuerpo técnico exige sacrificio además de juego: “En estos equipos hay que correr y meter, no es solo atacar”.

El sentimiento intacto de Gastón González

Más allá del presente, Santa Fe sigue ocupando un lugar especial. “Extraño un montón. Vengo cada tanto, pero a la cancha no venía hace rato”, confesó.

LEER MÁS: Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

La puerta quedó entreabierta. El regreso no se dio esta vez, pero el propio González dejó flotando la sensación de que la historia con Unión todavía no está cerrada. “Si no se dio ahora, será en otro momento”, sentenció.

Unión Gastón González Sarmiento
