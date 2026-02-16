Uno Santa Fe | Santa Fe | paro

Paro general de la CGT: los gremios del transporte se sumarían y no habría colectivos, trenes ni vuelos

La UGATT confirmó su adhesión a la medida de fuerza convocada por la CGT para el día en que se trate la reforma laboral en Diputados. Con la decisión de la UTA, el paro garantiza la paralización total de los medios de transporte de pasajeros en todo el país.

16 de febrero 2026 · 18:11hs
José Busiemi

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió finalmente adherir al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el día en que se debata el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Las dudas sobre la postura del gremio que conduce Roberto Fernández estaban instaladas, ya que en la última medida general del 10 de abril hubo colectivos circulando bajo el argumento de la conciliación obligatoria dictada en el marco de un conflicto salarial.

Según publica infobae, el titular de la UTA recibió un llamado durante el fin de semana para sondear la eventual adhesión del sindicato. Tras esa gestión, desde el gremio señalaron: “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”.

En paralelo, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) ya había anunciado que adherirá plenamente a la huelga nacional.

“La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros”, indica el comunicado de la entidad conducida por Omar Maturano, que agrupa a trabajadores de colectivos, trenes, taxis y aviones.

La organización agregó que la medida se realiza “en defensa del trabajo argentino y de nuestro derecho a huelga” y advirtió: “El día que se trate la reforma laboral en Diputados no habrá transporte”.

Con la confirmación de la UTA y la adhesión de los gremios nucleados en UGATT, la jornada promete una paralización total del transporte público de pasajeros en todo el país.

La convocatoria de la CGT

La cúpula directiva de la CGT convocó este lunes 16 de febrero a un paro general sin movilización para cuando se discuta la reforma la Cámara de Diputados.

Fue luego de la reunión de manera virtual entre los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Empleados del vidrio).

Fuentes parlamentarias indican que el proyecto de ley de modernización laboral, que cuenta con media sanción en Senadores, podría tratarse el jueves 19 de febrero en la Cámara Baja.

Este miércoles 18 de febrero a las 11, los dirigentes de la CGT brindarán una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar declaraciones.

Jerónimo había señalado es domingo que estaban dadas "las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno y pidieron expresamente medidas más duras.

En consecuencia, la CGT activó la medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto el en recinto; todo indica que la sesión será el próximo jueves 19 de febrero.

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

