Nueva ley de cuidacoches: la Municipalidad de Santa Fe celebró el marco provincial y estimó que quedan entre 100 y 150 en actividad

La actividad se redujo en el área de estacionamiento medido, pero se mantiene en avenidas y zonas periféricas. Qué herramientas suma la nueva ley

La aprobación de una nueva ley provincial que establece sanciones para los cuidacoches, trapitos y limpiavidrios abre una nueva etapa para la Municipalidad de Santa Fe, que ya cuenta desde 2024 con una ordenanza que prohíbe estas actividades en la ciudad.

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropaolo , destacó la importancia de contar con un marco normativo provincial que permita profundizar los controles y aplicar sanciones concretas frente a situaciones que, según explicó, hasta ahora muchas veces solo podían ser abordadas mediante tareas de disuasión.

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“Necesitábamos un marco normativo provincial para poder seguir realizando tareas que ya realizábamos en coordinación con el Ministerio de Seguridad”, señaló Mastropaolo.

El funcionario recordó que Santa Fe ya prohibía la actividad de los trapitos y cuidacoches a través de la Ordenanza 12.961, sancionada en 2024, que también contempla la actividad de los limpiavidrios. Según explicó, la ciudad ya cumple además con otro de los aspectos contemplados por la nueva normativa: la búsqueda de alternativas y contención social para personas que quieran abandonar esta actividad y acceder a una salida laboral.

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Santa Fe tiene entre 100 y 150 trapitos en actividad

Uno de los datos centrales que aportó Mastropaolo fue la estimación actual sobre la cantidad de personas que continúan desarrollando la actividad en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Gobierno explicó que el Municipio realiza un mapeo permanente de los cuidacoches y trapitos, debido a que se trata de una situación dinámica que cambia de acuerdo con las condiciones económicas y los movimientos dentro de la ciudad. “Nosotros creemos que hoy sigue existiendo un número cercano a las 100, 150 personas que siguen en actividad”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que la presencia de cuidacoches se redujo de manera considerable en el área donde funciona el estacionamiento medido y que actualmente la actividad se desplazó hacia avenidas y zonas periféricas de la ciudad de Santa Fe.

Al mismo tiempo, Mastropaolo destacó que alrededor de 100 personas que anteriormente se desempeñaban como cuidacoches o trapitos fueron vinculadas con diferentes trabajos, principalmente a través de cooperativas que prestan servicios de mantenimiento, limpieza y tareas en espacios públicos. “Muchos de los que nosotros incorporamos o ayudamos o les encontramos una salida se han quedado”, afirmó.

Qué cambia con la nueva ley para los trapitos

Según explicó el funcionario municipal, uno de los principales cambios que introduce la nueva normativa es que ahora existen sanciones concretas para quienes persistan en la actividad.

Mastropaolo señaló que anteriormente los equipos municipales y policiales que intervenían ante situaciones vinculadas con cuidacoches que ejercían presión sobre los vecinos contaban con herramientas limitadas. “Muchas veces nos pasaba que la GSI trabajando en conjunto con el 911 no tenía un marco normativo para un cuidacoche que era persistente, que era intenso, que muchas veces extorsionaba al vecino o generaba una situación de presión hacia el vecino”, explicó.

Con el nuevo marco normativo, indicó, se podrán aplicar medidas que van desde la prohibición de concurrencia al lugar hasta sanciones más severas en casos de reincidencia o cuando existan agravantes. El funcionario aclaró, no obstante, que algunos aspectos de la aplicación de la ley todavía deben ser analizados y coordinados entre el Municipio y la Provincia.

El operativo será coordinado entre el Municipio y la Provincia

Mastropaolo remarcó que la aplicación de las nuevas disposiciones requerirá un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad y la Policía. Explicó que cuando un vecino denuncia la presencia de un trapito o cuidacoche a través del 0800 municipal, se activa un procedimiento que puede involucrar al 911 o a los móviles de la GSI, que trabajan con personal policial.

“Es un trabajo conjunto. Ahí se va a elaborar un acta, se va a determinar, se los va a intimar a que no persistan con la acción y, obviamente, ante la insistencia de la acción, como dice la ley, van a tener un arresto o una acción ya determinada”, sostuvo.

Mastropaolo también señaló que la normativa contempla agravantes en determinados lugares, entre ellos las zonas de estacionamiento medido, las inmediaciones de estadios y los eventos masivos.

En ese sentido, diferenció la problemática cotidiana de los cuidacoches de las situaciones que se registran en torno a determinados espectáculos deportivos o eventos, donde, según indicó, pueden existir mayores niveles de organización y presión sobre los conductores.

El desafío de los trapitos en las canchas y eventos masivos

Para el funcionario, uno de los principales desafíos será abordar la situación de los cuidacoches que trabajan en las inmediaciones de estadios y eventos masivos.

“Los trapitos de cancha son más organizados, más violentos, tienen un nivel de coacción mayor, y tenemos que trabajar fuertemente con Provincia para resolver ese tema”, afirmó.

Mastropaolo sostuvo que esta situación era uno de los reclamos que recibía habitualmente la Municipalidad por parte de vecinos que planteaban que, aunque la presencia de trapitos se había reducido en distintos sectores de la ciudad, continuaban enfrentando situaciones de presión al momento de asistir a partidos u otros eventos.

El secretario de Gobierno advirtió que la nueva legislación no resolverá por sí sola el problema social detrás de la actividad.

“Esto no va a resolver el tema de un día para el otro porque esto no resuelve ni la pobreza, ni la exclusión social”, afirmó, y remarcó que será necesario sostener un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.