Vandalismo y agresiones contra choferes y pasajeros de colectivos: se reúnen en busca de soluciones

Los piedrazos contra unidades de colectivos , agresiones a choferes, pasajeros heridos o agraviados son parte de las noticias casi de manera corriente, que al no tener solución los trabajadores del volante deciden no brindar más el servicio en determinados barrios.

Ante esto desde el Ministerio de Seguridad convocaron a todas las partes para discutir en busca de soluciones a su problema. En la previa, Sebastián Alem, vocero de UTA seccional Santa Fe dialogó con Daniel Delfino en el programa Ahí Vamos que se emite de lunes a viernes de 8 a 12 en UNO 106.3 y afirmó: "Es un tema que nos preocupa muchísimo. A esta hora la Línea 18 no está ingresando desde el fin de semana a Santa Rosa de Lima, debido a que se suscitaron distintos hechos violentos: vandalismo contra las unidades, a los choferes y a los pasajeros, en distintos días y horarios".

ministerio de seguridad fachada.jpg José Busiemi/ UNO Santa Fe

En este caso en particular relató: "Desde las 18.30 del mismo sábado la empresa dejó de ingresar al barrio y al mismo tiempo se dio aviso al coordinador del ministerio, Facundo Bustos, quien citó a todas las partes para un encuentro hoy en el Ministerio de Seguridad. En la reunión se tratará de buscar algún tipo de solución para que los choferes tengan seguridad y garantía para poder ingresar a los barrio sin problemas".

"Al día de hoy en Santa Rosa de Lima, desde las 19, hay presencia policial en el ingreso al barrio, algo que fue acordado con anterioridad y debido a otros hechos. Hoy le toca a la Línea 18 no ingresar con el perjuicio que esto trae a toda la gente trabajadora que necesita el servicio y no puede ser que por un par de inadaptados no se pueda hacer", manifestó al mismo tiempo que aclaró: "Los hechos de violencia no solo ocurren en la Línea 18, sino en varias. Es por eso que si bien el reclamo hoy es este, la reunión en el ministerio será para pedir por la seguridad de todos los trabajadores y de todos los servicios pero también por la integridad física de los trabajadores del volante y también de los pasajeros y usuarios".

