Vecinos de countries y barrios cerrados aseguran que es un "continuo sufrimiento" cruzar por Iturraspe y Perón

En las últimas 72 horas se realizaron tres denuncias de ataques a automovilistas en uno de los ingresos más transitado a la ciudad, el acceso oeste por Iturraspe y Perón. Según indicaron los usuarios habituales de esa zona, los habitantes de la zona de countries y barrios cerrados de la zona norte de Santo Tomé, la situación está "desbordada" y "existen muchas situaciones de inseguridad que no se denuncian".

Desde la comisión directiva de la vecinal Norte de Santo Tomé, expresaron a UNO Santa Fe la preocupación que les hacen llegar los vecinos de la zona de countries y barrios cerrados por la escalada de episodios de inseguridad registrados en las últimas horas en el ingreso a la ciudad de Santa Fe por autopista. "Circular por Iturraspe y Perón es un continuo sufrimiento para todas las familias que viajan a diario entre las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe", aseguraron.

Según contaron los vecinos y vecinalistas de la zona residencial, "los ataques a piedrazos de los últimos días no refleja la verdadera realidad de la inseguridad que existe en el ingreso a Santa Fe, ya que hay muchos episodios delictivos que ocurren y no se denuncian porque los vecinos están cansados; no frenan por temor y siguen su marcha".

Además, contaron que la invitación a la actividad de este jueves se extendió a otras vecinales de Santa Tomé, "cuyos vecinos también utilizan la autopista todas las mañanas para ingresar a Santa Fe por el colapso en el tránsito del puente carretero".

Los últimos ataques

Este miércoles a las 7.30 , una automovilista que ingresaba a la ciudad de Santa Fe fue víctima de una situación violenta por parte de un delincuente a metros de la intersección de Perón e Iturraspe, quien le robó todas sus pertenencias tras explotarle el vidrio trasero de una de las puertas de su vehículo con un adoquín.

El lunes por la tarde, cerca de las 17, un delincuente atacó con un piedrazo un vehículo que estaba frenado en el semáforo de Iturraspe y Perón. Tras romper el vidrio de la puerta del acompañante robó una cartera del auto.

El hecho delictivo se suma a lo ya acontecido este domingo por la noche, cuando un matrimonio y sus hijos viajaban en una camioneta Volkswagen Amarok, y al llegar al semáforo ubicado en Avenida Perón e Iturraspe, fueron sorprendidos por un delincuente armado que estalló la ventanilla del vehículo del lado del acompañante y con una pistola terminó de romper el vidrio con intenciones de robo.

Por otro lado, autoridades de la provincia le adelantaron ayer a UNO que trasladarán la Comisaría 6ª a la sede ubicada en el ingreso a la ciudad, lo cual sucederá en "el corto plazo". La posta de la policía motorizada que funciona en el lugar se trasladará a la Comisaría 2ª en barrio Sur.

