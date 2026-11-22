La diputada provincial Natalia Armas Belavi afirmó que "al proyecto de ley no hay intención de trabajarlo en la Comisión de Educación de la Legislatura" y afirmó que "los docentes no saben qué hacer".

La diputada provincial Natalia Armas Belavi manifestó su preocupación por el avance del acoso escolar y la falta de respuestas institucionales para abordar la problemática del bullying en las escuelas de Santa Fe .

La legisladora del espacio Vida y Familia cuestionó el tratamiento de su proyecto de ley contra el bullying en diálogo con Mañana UNO 106.3 y advirtió sobre las dificultades que enfrentan docentes y directivos cuando detectan situaciones de violencia entre alumnos.

"El tema de la salud mental en general de nuestros jóvenes y adolescentes y, puntualmente, el tema del acoso escolar, sabemos que nos preocupa hace rato. Hemos presentado proyectos legislativos, proyectos de ley y hasta pedidos de informe para que el Ministerio informe qué protocolo hay y cómo se está abordando", sostuvo Armas Belavi.

Falta de tratamiento en la Legislatura

La diputada aseguró que no encontró respuestas en la Legislatura para avanzar con su iniciativa: "Al proyecto de ley no hay intención de trabajarlo en la Comisión de Educación. No se le hacen siquiera sugerencias o mejoras para que pueda prosperar y avanzar", cuestionó. La legisladora recordó que su propuesta fue debatida una sola vez en Diputados, después de dos años de haberla presentado.

Armas Belavi señaló que los padres tienen una responsabilidad central en la prevención del bullying: "Nosotros siempre decimos que los primeros responsables de estas situaciones son los padres de los chicos. Los docentes y directivos son los que mayor contacto tienen. Podríamos poner en la misma altura a un club deportivo, también a los entrenadores, que están en contacto con los chicos y ven estas situaciones", explicó.

Agresiones en la escuela

Uno de los aspectos que la diputada busca instalar es el papel de quienes presencian las agresiones y no intervienen. "Uno muchas veces habla de la persona que es acosada y del acosador, pero en situaciones de bullying también hay otros actores secundarios", manifestó. Se refirió a quienes observan las situaciones de violencia y guardan silencio por miedo a convertirse en nuevas víctimas, o a quienes graban las escenas en lugar de buscar ayuda.

"Son todas aquellas personas que de manera pasiva participan o viendo y no diciendo nada porque tienen miedo y no quieren sufrir lo mismo, o grabando la escena en vez de buscar un adulto para que venga", describió.

La legisladora consideró necesario ampliar la mirada sobre el acoso escolar y prestar atención a las conductas de los propios hijos. "Nosotros como padres también tenemos que reconocer si nuestro hijo puede estar siendo parte de eso y si no tiene las herramientas para decir: 'Esto está mal y hay que decirlo y hay que expresarlo'", agregó.

"Los docentes no saben qué hacer"

La falta de protocolos y de herramientas para actuar ante estos episodios también forma parte de los reclamos que recoge de la comunidad educativa. "Lo que uno recoge de la calle, de las escuelas, de las conversaciones, es que los docentes no saben qué hacer", afirmó.

Armas Belavi recordó que, durante la discusión de su proyecto en la Comisión de Educación, reclamó que las autoridades ministeriales expusieran los procedimientos vigentes. "Yo les decía: no hay protocolo. Los oficialistas discutían que sí. Bueno, que venga la gente del Ministerio y lo presente", relató.

La diputada también describió las dificultades que aparecen cuando los docentes consiguen detectar y exponer un caso de acoso escolar, con familias que minimizan lo sucedido. "Los padres dicen que eran cosas de niños, que estaban jugando, que está bien, pedimos perdón y seguimos adelante", señaló.

Cambio de escuela y curso

Armas Belavi cuestionó especialmente que una de las alternativas utilizadas sea cambiar de curso o de escuela al estudiante que sufre el hostigamiento. "Hemos visto también en muchas oportunidades la alternativa de cambiar de escuela o cambiar de curso al niño que es acosado, lo cual es una locura", expresó. Consideró que esa medida termina trasladando las consecuencias del problema a quien padece las agresiones, sin intervenir sobre las causas de la violencia.

"El chico que es acosado y al que le pueden estar faltando las herramientas para expresarse, para hacer frente, parece que la solución es cambiarlo de curso, cambiar los compañeros y se terminó la historia", cuestionó. Armas Belavi responsabilizó también a la falta de respuestas ministeriales por estas decisiones.

"Muchas veces dan esta respuesta porque justamente el Ministerio no está dando la respuesta adecuada para que puedan hacerlo de otro modo. Entonces, lo más fácil es que se cambie el chico de escuela o se cambie el chico de curso y, en realidad, no se soluciona nada. Seguimos tapando agujeros", remarcó.

La diputada impulsó una audiencia para abordar la problemática y acercar herramientas a las familias y las instituciones. La actividad contará con la participación de la psicóloga Guillermina, de Santa Fe, y referentes nacionales de Pacto Parental, una organización que promueve retrasar el ingreso de los jóvenes al uso de celulares y redes sociales.