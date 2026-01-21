Viajar por las rutas nacionales, una "ruleta rusa": en Santa Fe, las rutas 33 y 11, con los tramos más críticos

Un informe técnico de los trabajadores viales advierte que el 70% de las rutas nacionales está deteriorada por la parálisis de la obra pública. El detalle, ruta por ruta, de los corredores productivos y turísticos más afectados.

Viajar por las rutas nacionales es una ruleta rusa: mapa del peligro y los tramos críticos

En Santa Fe, conducir por las rutas nacionales se convirtió en un ejercicio de supervivencia. Un recorrido por los tramos más castigados revela una realidad que las estadísticas oficiales ya no pueden ocultar: uno de cada dos kilómetros de la red nacional en el país está deteriorado, y Santa Fe lidera el ranking de los distritos más comprometidos .

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, durante los últimos dos años identificó los corredores en estado crítico: las rutas nacionales 11, 33, 34, 178 y la A012. Estas trazas no son solo caminos secundarios; son las arterias por donde circula la riqueza del país. En temporada de cosecha, cerca de 1,8 millones de camiones saturan estas vías hacia la hidrovía, acelerando un desgaste que la infraestructura actual, sin inversiones de fondo, ya no puede resistir.

Ahora, un relevamiento técnico elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) en las últimas horas, alerta que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, afectando directamente la seguridad de los viajeros y la logística productiva.

El documento, titulado "Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial", denuncia que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad: las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, alcanzando las 4.369 muertes.

A continuación, el detalle del estado de las principales rutas del país según el relevamiento técnico.

La "ruleta rusa" de la Región Centro y Sur

Ruta Nacional 33 (Buenos Aires - Santa Fe): Es calificada como uno de los casos más críticos, donde transitar es "jugar a la ruleta rusa". Conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario, pero presenta fallas estructurales donde la base del asfalto ha cedido. Los parches actuales duran menos de seis meses por el tránsito pesado de la cosecha.

Ruta Nacional 151 (Río Negro - La Pampa): Vital para Vaca Muerta, su estado es de "abandono total" con baches tipo "cráter" que obligan a circular por la banquina. El diagnóstico técnico indica que el bacheo ya no sirve y requiere una reconstrucción total para soportar los equipos petroleros.

Ruta Nacional 35 y Corredores Patagónicos: Se reportan tramos con superficie totalmente desgranada y pérdida de áridos.

El Litoral y los Pasos Fronterizos: colapso logístico

La situación en el noreste es alarmante, afectando el comercio internacional con Brasil y Uruguay.

Ruta Nacional 121 (Corrientes): Conecta con el Puente Santo Tomé-São Borja. Sufre una "falla estructural completa" con ahuellamiento severo; no admite más bacheo, necesita reconstrucción total.

Ruta Nacional 119 (Corrientes): Es un "punto rojo" de seguridad vial, especialmente cerca de Curuzú Cuatiá, debido a la mezcla de camiones y turistas en una calzada con "piel de cocodrilo" y bordes rotos.

Ruta Nacional 120 (Corrientes): Une Ituzaingó y Virasoro. El tránsito de industrias forestales destruyó la calzada, dejándola con tramos intransitables.

Ruta Nacional A015 y 136 (Entre Ríos): Son los accesos a los puentes de Salto Grande y Fray Bentos. Presentan descalce de banquinas y agotamiento estructural, pese a ser corredores turísticos y de exportación claves.

Ruta Nacional 1V11 (Santa Fe): Atraviesa la zona portuaria con un deterioro crónico que el bacheo recurrente no logra solucionar.

Buenos Aires: obras paralizadas y "peaje hacia la muerte"

En la provincia con mayor caudal de tránsito, la parálisis de las obras de transformación en autopista agravó los riesgos.

Ruta Nacional 5: Denominada por los usuarios como el "peaje hacia la muerte" debido al aumento de tarifas sin mejoras. La obra de la variante Suipacha avanza a ritmo lento o nulo, generando congestión y accidentes en un tramo con capacidad insuficiente.

Ruta Nacional 3: Las obras están paralizadas, especialmente en el tramo San Miguel del Monte - Gorchs. Es el acceso de la producción cerealera al puerto de Bahía Blanca y registra alta siniestralidad por choques frontales.

Ruta Nacional 7: Aunque hay tramos de autopista, la variante Chacabuco está paralizada desde 2025, obligando al tránsito a cruzar zonas urbanas o desvíos peligrosos. Se reportan baches profundos en colectoras y falta de iluminación.

El Noroeste: obras abandonadas

Ruta Nacional 34 (Jujuy - Salta): Clasificada de "Alto Riesgo". Las obras financiadas por el Banco Mundial para convertirla en autovía quedaron inconclusas tras el abandono de las contratistas y el vencimiento del préstamo. Presenta ahuellamiento profundo por el transporte de caña de azúcar y logística internacional.