Vicentin contrató como asesor financiero al Maxim Group de Nueva York

El asesor financiero se involucrará asimismo “en la generación de los planes de negocio necesarios, para recuperar la senda de desarrollo que caracterizó a Vicentin en sus 90 años de trayectoria”, se indicó.

El interés de los accionistas, continuó el comunicado emitido en Santa Fe, “coincide con el de nuestros acreedores, productores, trabajadores y la comunidad toda que nos viene acompañando en forma consistente y solidaria”.

“Entendemos además que el alza de los commodities agrícolas y la recuperación del crecimiento económico en nuestros principales mercados, generará las mejores condiciones para la reestructuración de nuestra compañía”, sostuvieron los accionistas de Vicentin.

Recordaron además que Maxim Group “es líder en el segmento de empresas de capitalización mediana, de entre US$ 100 millones y US$ 2.000 millones”, y ejecutó este año alrededor de 150 mandatos por más de US$ 6.000 millones.

El equipo de Servicios de Asesoría Financiera de Maxim “está integrado por expertos en la industria y brinda asesoría estratégica a una amplia gama de clientes en diferentes países”, concluyó el comunicado.