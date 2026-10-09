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Viernes frío y con lloviznas en Santa Fe: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

La jornada comenzó con cielo cubierto, lloviznas y 12,7°. Según la FICH-UNL, el tiempo mejorará el domingo, con cielo mayormente despejado y una máxima prevista de 21°

9 de octubre 2026 · 08:24hs
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Viernes frío y con lloviznas en Santa Fe: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto con llovizna y una temperatura de 12.7º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se mantiene el ingreso de aire frío superficial, mientras que en altura comienzan a perder potencia las corrientes desde el oeste del continente lo que permite una generalización en el comportamiento de las masas de aire en la región. No obstante ello, todavía se presenta algún grado de aporte desde el nor/noroeste del continente el cual podría generar algunas lluvias débiles o lloviznas dispersas durante la jornada. Respecto de las temperaturas, se mantienen en gradual descenso y con poca amplitud térmica, producto de la configuración propia de las masas de aire en la región.

Sábado con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando gradualmente al sureste.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 9º y suave ascenso de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste.

Por último se espera un lunes con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 11º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

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