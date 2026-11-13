Santa Fe tendrá un viernes caluroso y anticipan lluvias y tormentas entre la noche y el sábado El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé una máxima de 35° para este viernes. Las condiciones cambiarán durante la noche, con probabilidad de precipitaciones y un descenso de las temperaturas durante el sábado 13 de noviembre 2026 · 08:14hs

UNO Santa Fe EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada y con una temperatura de 25.4º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 35°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables. En el día de la fecha, se observa que se mantiene la configuración en las masas de aire cálidas y húmedas desde el este/noreste. Esta situación permite que las jornadas se mantengan mayormente soleadas hasta por lo menos la tarde de la jornada de hoy, para luego presentar nubosidad en aumento que acompañe el proceso de gradual inestabilización y alguna posibilidad de lluvias dispersas y probables tormentas aisladas entre la noche y madrugada del sábado. Las condiciones se mantendrán con un cierto grado de inestabilidad por lo menos hasta comienzos de la semana próxima. Respecto de las temperaturas, se espera el gradual ascenso de las mismas hasta por lo menos la jornada de hoy, para luego tender a descender gradualmente. P

Sábado con cielo nublado a parcialmente nublado y condiciones algo inestables con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo mas intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 22º y suave descenso de las máximas, 29º. Vientos calmos a leves del sector norte, oscilando entre el noreste y el noroeste, rotando luego al oeste/soroeste e incrementando levemente su intensidad.

En tanto el domingo se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 30º. Vientos calmos a leves de direcciones variables. Por último se espera un lunes con cielo nublado a cubierto con condiciones algo inestables y la probabilidad de lluvias dispersas hacia la tarde/noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 30º. Vientos leves de dirección este/noreste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal