El listado incluye a 10.222 postulantes habilitados que participarán del sorteo previsto para el miércoles 2 de diciembre, a través de la Lotería de Santa Fe. El horario se anunciará el lunes y también se difundirá el enlace para seguirlo por internet.

El Gobierno de Santa Fe publicó este viernes el padrón definitivo de postulantes habilitados para participar del sorteo de las 104 viviendas de la primera etapa de la Villa Suramericana , en la ciudad capital. El listado reúne a 10.222 personas y puede consultarse en la página del Programa Nido .

El sorteo se realizará el miércoles 2 de diciembre a través de la Lotería de Santa Fe . Según se informó, el horario se dará a conocer el lunes 30 de noviembre y posteriormente se difundirá el enlace para seguir la transmisión por internet.

La convocatoria, que se realizó a través de la línea Soluciones Habitacionales del Programa Nido, había registrado inicialmente 24.406 inscriptos. Sin embargo, el padrón fue depurado de acuerdo con las condiciones establecidas para poder participar del sorteo.

Luego de esa instancia, los postulantes tuvieron la posibilidad de presentar apelaciones. La recepción se realizó los días 20 y 24 de noviembre en el Centro de Excombatientes de Malvinas.

Al respecto, el secretario provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli, señaló que alrededor de 2.000 personas se acercaron durante esas jornadas. Según explicó, la instancia permitió resolver situaciones particulares de algunos postulantes y, en otros casos, informar los motivos por los que no habían quedado habilitados.

Con la publicación del padrón definitivo, quedó conformada la nómina de participantes que podrán acceder a una de las 104 viviendas de la primera etapa de la Villa Suramericana.