Uno Santa Fe | Santa Fe | Sauce Viejo

Paro de empleados municipales por 48 horas: el conflicto en Sauce Viejo paraliza servicios en ocho localidades

Trabajadores nucleados en Asoem realizan una medida de fuerza con movilización y asistencia a los lugares de trabajo este jueves y sin concurrencia el viernes, tras fracasar una reunión para destrabar el conflicto con el intendente de Sauce Viejo Mario Papaleo.

5 de marzo 2026 · 08:45hs
Paro de Asoem

gentileza

Paro de Asoem
Paro de 48 horas de Asoem por el conflicto en la localidad de Sauce Viejo

gentileza

Paro de 48 horas de Asoem por el conflicto en la localidad de Sauce Viejo

Los trabajadores municipales nucleados en la ASOEM llevan adelante este jueves un paro por 48 horas que impacta en ocho localidades del departamento La Capital, en medio del conflicto sindical que se desató esta semana en la Municipalidad de Sauce Viejo.

La medida de fuerza comenzó este jueves con asistencia a los lugares de trabajo y movilización de los empleados, mientras que el viernes será sin concurrencia a los puestos laborales, según confirmaron desde el gremio.

El conflicto se originó a partir de diferencias con el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, en torno a la representación sindical de los trabajadores municipales.

• LEER MÁS: Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Guardias mínimas en servicios esenciales

Desde el sindicato indicaron que el paro fue consensuado con siete intendentes de la región, con quienes se acordó garantizar guardias mínimas en los servicios esenciales para evitar la paralización total de las prestaciones municipales.

Sin embargo, la única localidad que no participó del acuerdo fue Sauce Viejo, donde se mantiene el foco del conflicto que motivó la medida gremial.

El paro involucra a trabajadores de Santa Fe capital y otras siete localidades que forman parte de la jurisdicción del gremio.

Reunión frustrada para destrabar el conflicto

Desde Asoem señalaron que se intentó avanzar en una instancia de diálogo para resolver la situación. En ese marco, estaba prevista una reunión este jueves a las 10 en la Secretaría de Municipios y Comunas de la provincia, encabezada por el secretario Juan Manuel Ciancio.

Según el gremio, inicialmente el intendente de Sauce Viejo había confirmado su participación, pero finalmente decidió no enviar representantes, lo que provocó la suspensión del encuentro que buscaba destrabar el conflicto.

Nosotros estamos proclives a la negociación y al diálogo, pero para eso tiene que haber dos partes dispuestas a sentarse”, señalaron desde el sindicato.

Intervención del Ministerio de Trabajo

El gremio también mantuvo contactos con funcionarios del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, e incluso con el propio ministro, con el objetivo de impulsar una mesa de negociación formal.

No obstante, la falta de acuerdo con el Ejecutivo de Sauce Viejo mantiene vigente el conflicto y derivó en la medida de fuerza que afecta a ocho localidades.

Descuentos salariales y paritarias

En paralelo, desde el municipio de Santa Fe se advirtió que podrían descontarse los días de paro, una situación que el gremio consideró prematura. “Los medios dicen una cosa, pero estas discusiones se dan en las mesas paritarias”, señalaron desde Asoem, al tiempo que indicaron que el tema será parte de la negociación.

Además, adelantaron que la semana próxima comenzarán las reuniones paritarias municipales, donde se debatirá la actualización salarial para 2026.

El reclamo salarial

Desde el sindicato sostienen que el salario municipal perdió poder adquisitivo frente a la inflación, y que la situación económica de los trabajadores es cada vez más compleja. Según explicaron, los incrementos registrados en los primeros meses del año ya superan el 9% o 10% de inflación acumulada, lo que presiona sobre la negociación salarial.

“Hoy la dificultad que tiene la gente para vivir, comer, alquilar o sostener los gastos básicos es muy grande”, indicaron desde el gremio.

• LEER MÁS: Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Sauce Viejo Asoem Mario Papaleo paro
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Las cabinas de peaje en Sauce Viejo

Hallaron a un hombre baleado cerca del peaje de Sauce Viejo y buscan a un camionero

El supermercado chino en la localidad de Helvecia era el lugar en dónde grababan a las adolescentes 

El testimonio que destapó el caso de menores filmadas en Helvecia: "Mi hija encontró los videos en TikTok"

EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe tendrá un jueves muy caluroso y con nubosidad en aumento: el pronóstico completo

Lo último

Martín Minella analizó a Colón y pidió paciencia en la Primera Nacional

Martín Minella analizó a Colón y pidió paciencia en la Primera Nacional

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Último Momento
Martín Minella analizó a Colón y pidió paciencia en la Primera Nacional

Martín Minella analizó a Colón y pidió paciencia en la Primera Nacional

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

Paro de empleados municipales por 48 horas: el conflicto en Sauce Viejo paraliza servicios en ocho localidades

Paro de empleados municipales por 48 horas: el conflicto en Sauce Viejo paraliza servicios en ocho localidades

Ovación
Se presentó la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial

Se presentó la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial

Una santafesina será protagonista de una velada femenina en Buenos Aires

Una santafesina será protagonista de una velada femenina en Buenos Aires

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Colón y Medrán, bajo la lupa en la hora de la verdad

Colón y Medrán, bajo la lupa en la hora de la verdad

Dolor en el mundo Colón por el fallecimiento de un médico de las inferiores

Dolor en el mundo Colón por el fallecimiento de un médico de las inferiores

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos