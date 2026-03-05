Paro de empleados municipales por 48 horas: el conflicto en Sauce Viejo paraliza servicios en ocho localidades

Trabajadores nucleados en Asoem realizan una medida de fuerza con movilización y asistencia a los lugares de trabajo este jueves y sin concurrencia el viernes, tras fracasar una reunión para destrabar el conflicto con el intendente de Sauce Viejo Mario Papaleo.

Paro de 48 horas de Asoem por el conflicto en la localidad de Sauce Viejo

Los trabajadores municipales nucleados en la ASOEM llevan adelante este jueves un paro por 48 horas que impacta en ocho localidades del departamento La Capital , en medio del conflicto sindical que se desató esta semana en la Municipalidad de Sauce Viejo .

La medida de fuerza comenzó este jueves con asistencia a los lugares de trabajo y movilización de los empleados , mientras que el viernes será sin concurrencia a los puestos laborales , según confirmaron desde el gremio.

El conflicto se originó a partir de diferencias con el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, en torno a la representación sindical de los trabajadores municipales.

• LEER MÁS: Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Guardias mínimas en servicios esenciales

Desde el sindicato indicaron que el paro fue consensuado con siete intendentes de la región, con quienes se acordó garantizar guardias mínimas en los servicios esenciales para evitar la paralización total de las prestaciones municipales.

Sin embargo, la única localidad que no participó del acuerdo fue Sauce Viejo, donde se mantiene el foco del conflicto que motivó la medida gremial.

El paro involucra a trabajadores de Santa Fe capital y otras siete localidades que forman parte de la jurisdicción del gremio.

Reunión frustrada para destrabar el conflicto

Desde Asoem señalaron que se intentó avanzar en una instancia de diálogo para resolver la situación. En ese marco, estaba prevista una reunión este jueves a las 10 en la Secretaría de Municipios y Comunas de la provincia, encabezada por el secretario Juan Manuel Ciancio.

Según el gremio, inicialmente el intendente de Sauce Viejo había confirmado su participación, pero finalmente decidió no enviar representantes, lo que provocó la suspensión del encuentro que buscaba destrabar el conflicto.

“Nosotros estamos proclives a la negociación y al diálogo, pero para eso tiene que haber dos partes dispuestas a sentarse”, señalaron desde el sindicato.

Intervención del Ministerio de Trabajo

El gremio también mantuvo contactos con funcionarios del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, e incluso con el propio ministro, con el objetivo de impulsar una mesa de negociación formal.

No obstante, la falta de acuerdo con el Ejecutivo de Sauce Viejo mantiene vigente el conflicto y derivó en la medida de fuerza que afecta a ocho localidades.

Descuentos salariales y paritarias

En paralelo, desde el municipio de Santa Fe se advirtió que podrían descontarse los días de paro, una situación que el gremio consideró prematura. “Los medios dicen una cosa, pero estas discusiones se dan en las mesas paritarias”, señalaron desde Asoem, al tiempo que indicaron que el tema será parte de la negociación.

Además, adelantaron que la semana próxima comenzarán las reuniones paritarias municipales, donde se debatirá la actualización salarial para 2026.

El reclamo salarial

Desde el sindicato sostienen que el salario municipal perdió poder adquisitivo frente a la inflación, y que la situación económica de los trabajadores es cada vez más compleja. Según explicaron, los incrementos registrados en los primeros meses del año ya superan el 9% o 10% de inflación acumulada, lo que presiona sobre la negociación salarial.

“Hoy la dificultad que tiene la gente para vivir, comer, alquilar o sostener los gastos básicos es muy grande”, indicaron desde el gremio.

• LEER MÁS: Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza