A través de la Secretaría de Gestión Federal del gobierno de la provincia de Santa Fe, se lleva adelante un minucioso y riguroso control y seguimiento de la cantidad de santafesinos que, por diversas razones, aún permanecen fuera de sus hogares (ya sea dentro y fuera del territorio provincial) y buscan regresar de la mano del programa "Volver a Casa".

Hasta la fecha, son 4.527 los santafesinos que se reportaron alejados de sus domicilios, y de ese total, 2.512 están en distintas localidad del país fuera de la provincia. Los otros 2.015, permanecen aún dentro de los límites provinciales, pero lejos de sus hogares aún.

El contacto que hace el gobierno con todos los santafesinos que reportan estar en otras provincias del país o localidades de Santa Fe, es a través del programa denominado "Volver a Casa". La Secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino, fue la que brindó a UNO Santa Fe todos los detalles del trabajo cotidiano que realizan en conjunto con el Ministerio de Salud de Santa Fe y también con los gobiernos de otras provincias donde se encuentran varados los santafesinos que reportaron querer volver.

"La comunicación con los santafesinos fuera de sus hogares es diaria, pero es importante destacar que tenemos que seguir rigurosas pautas sanitarias para que puedan volver a sus hogares; no podemos dejar entrar a todos en un solo día, el ingreso debe ser de manera paulatina, caso contrario, estaríamos atentando contra los buenos resultados que está mostrando la provincia en materia salutífera", sostuvo González del Pino y continuó: "Estamos en estrecho contacto, con un trabajo muy ordenado y coordinado con el Ministerio de Salud de la provincia, para ir graduando los ingresos al territorio provincial y siguiendo los casos de los habitantes que ingresan a Santa Fe, los cuales deberán hacer cuarentena obligatoria por 14 días".

En el formulario del programa "Volver a Casa", deben inscribirse los santafesinos que se encuentren fuera de sus domicilios habituales, que es el que figura en el DNI, a excepción de que pudieran acreditar que el mismo a cambiado, siempre mediante documentación fehaciente. "Una vez que aprobamos las solicitudes, informamos a Jefatura de Gabinete de Ministros la nómina de personas que buscan regresar para solicitar la emisión del certificado de circulación. Desde Nación habilitarán la emisión del Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual, que la provincia deberá remitir a los interesados", describió la funcionaria provincial y recalcó al mismo tiempo que "el permiso de circulación para trasladarse desde su lugar de origen hasta su lugar de destino, tiene una vigencia de noventa y seis (96) horas computadas a partir de su emisión y que podrá ser utilizado por única vez".

control controles vialidad transito rutas seguridad vial Estrictos. Son los controles en las rutas de Santa Fe. El programa "Volver a Casa", busca que todos los santafesinos lejos de sus hogares regresen de la manera más segura en materia sanitaria.

"La solicitud tiene un procedimiento estricto de control de toda la documentación brindada por las personas, al mismo tiempo que también existen inspecciones inflexibles de ingreso de santafesinos desde otras provincias. Llevamos adelante toda una logística que tenemos que implementar con otros gobiernos provinciales, porque cada provincia también tiene su propia reglamentación para circular", manifestó la Secretaria de Gestión Federal provincial.

Al mismo tiempo, están las personas varadas que no poseen vehículos propios o no tienen familiares o allegados que los puedan trasladar. Si bien destacaron que el número de santafesinos sin movilidad es menor (hay registrados 456 personas), desde la Secretaría de Gestión Federal indicaron que la metodología es otra distinta: en estos casos deberán tramitar el pedido en gestiónfederal@santafe.gov.ar. "Para los casos que no cuenten con vehículo que los pueda ir a buscar, articulamos con el Ministerio de Transporte de la Nación y con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), distintos medios habilitados a nivel nacional para poder circular. Es por eso que solicitamos a cada santafesino que brinde dicha información sobre el acceso a vehículos para volver, caso contrario, nos comunicaremos de manera particular para informarles que transporte sale tal día de la provincia o lugar donde se encuentra”, finalizó la Secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino.

