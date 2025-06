Volvió a funcionar la Fuente de la Cordialidad: las obras de limpieza y restauración que encaró el municipio

fuente de la cordialidad 1.jpg Fuente de la Cordialidad restaurada y funcionando.

Siguiendo esa línea, anunció que “este es el puntapié inicial de un plan integral de recuperación de las fuentes de la ciudad para que el vecino pueda tener nuevamente los espacios públicos en condiciones y poder disfrutarlos. También para que el turista pueda ver que las cosas en la ciudad cambian para bien”.

La obra

Las tareas que se llevaron a cabo incluyeron la limpieza y reparación de conexiones y cañerías; recambio de la bomba y refuerzo estructural de la sala de máquinas; refuncionalización del mecanismo de impulsión y dispersión; pintura e impermeabilización de la mampostería del pilón; restauración patrimonial de la estructura ornamental, incluyendo hidrolavado, vaciado y secado de los platos, y restauración de esculturas y ornamentos.

fuente de la cordialidad 2.jpg Fuente de la Cordialidad restaurada y funcionando.

Por su parte, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente indicó: “Estamos muy felices por la restauración, no solo de la parte estética, sino también porque se hizo un trabajo muy fuerte con la Dirección de Fuentes del municipio. Se repusieron las bombas que no estaban, se soldó todo lo que son los candados y estamos terminando de preparar algunos sistemas antivandálicos en rejas para que las bombas no sean vandalizadas”.

En ese sentido, agregó: “También se hizo una intervención de paisajismo con más de 8000 plantas que se sembraron en el lugar para tratar de fortalecer y darle vida al espacio. Por eso, tenemos un protocolo de mantenimiento cada 10 días para que siempre podamos tener la fuente en óptimas condiciones”.

Por último, el restaurador de la Secretaría de Cultura, Eduardo Gomez, expresó que “es un orgullo poder participar en la conservación y restauración de la Fuente de la Cordialidad”. En alusión a la obra explicó que “el trabajo tiende a causar un impacto muy distinto al de la última conservación. El color blanco hace que se destaque en todo momento y por eso se trabajó con materiales de primerísima calidad”.

Fuentes a recuperar

Con la puesta en funcionamiento de la Fuente de la Cordialidad, el Municipio dio inicio a un plan integral de recuperación de fuentes en distintos puntos de la ciudad. Las mismas son:

Las Flores

Constituyentes

De los Maestros (Aide Vigo)

Villaverde

De las Américas

Los Angelitos

Plaza del Soldado Argentino

Blandengues

Fuente Suiza

Fuente de avenida 27 de Febrero y Tucumán

Pueyrredón A

Pueyrredón B

Costanera

Sobre la Fuente de la Cordialidad

La Fuente de la Cordialidad se construyó en 1928, en el ex Parque Oroño, en aquel entonces era un diseño simple acompañado de un grupo de seis sirenas. En 1936 la Municipalidad convocó al escultor Baldomero Banùs quien reformuló la obra con un destacado diseño ornamental y un conjunto escultórico, en este caso cuatro sirenas y un ave provenientes de la fundidora Val d’osne.

En 1968 la necesidad de construir un nuevo puente requirió el traslado de la fuente. En 1979 se inauguró la restauración y nuevo emplazamiento en el ingreso a Santa Fe a cargo del artista Favaretto Forner y la empresa TECSA bajo el nombre de “Fuente de la Cordialidad”. Entre 1900-2000 se retiró una de las sirenas para ser resguarda en el Museo Municipal de Artes Visuales.