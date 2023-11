Votó Poletti: "Están dadas las condiciones para tener un diálogo con Nación, sea quien sea el ganador"

Poletti señaló que en el municipio "no hay grandes deudas" aunque deberán buscar recursos para pagar el aguinaldo

massa milei.jpg Sergio Massa y Javier Milei durante el último Debate previa al balotaje del domingo Google

Respecto a la campaña que se desarrolló, manifestó: "Me parece que tanto los santafesinos como los argentinos estamos cansados de escuchar candidatos que lo único que hacen es pegarse entre sí. No es lo que a mí más me gusta, pero soy respetuoso que cada uno dentro de su contexto juega el partido como le parece y con la táctica que tiene. En mi caso prefiero una campaña con ideas, con procesos, con proyectos, más que con agresiones".

"Tuve contacto con Maxi Pullaro acerca de cómo será la relación, iremos juntos, irá él a pedir por la provincia, después como ciudad me parece que están dadas las condiciones para que podamos tener un diálogo con Nación, sea quien sea el ganador, para poder pedir los créditos necesarios para hacer las grandes obras, que es lo que necesitamos", añadió.

Poletti Pullaro.jpg

Por otro lado, Poletti contó cómo está trabajando con su equipo el fenómeno de El Niño: "Por supuesto que cuando uno llega tiene un plan de obra, de gestión, pero ahora lo vamos a evaluar en base a cómo está la situación hídrica, cuáles son las prioridades, cómo viene la altura de los ríos, cómo vienen las lluvias. Ya tenemos un Niño presente y según los índices que nos marcan nuestros equipos puede llegar a ser moderado y tenemos que ver la posibilidad de que pueda ser severo".

