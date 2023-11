El balotaje en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

Para este domingo hay 2.818.820 santafesinos habilitados para votar. Más de la mitad son mujeres, 81.228 son menores de entre 16 y 18 años y 47 se identifican como no binarios.

Del total a nivel provincial, más de la mitad (51.40%) son mujeres; se trata de 1.448.985, contra 1.369.248 varones y que representan el 48.57% del electorado. Otro dato relevante es que hay 47 personas que se identificaron como no binarios.

En tanto, hay 81.228 menores de entre 16 y 18 años que podrán concurrir a las urnas. Cabe aclarar que este segmento de la población el voto de optativo, de igual forma que para los mayores de 70 años.

Seccionales, locales y mesas de votación

La provincia está dividida en 19 seccionales electorales que contienen en total 523 circuitos electorales.

Hay un total de 8.332 mesas habilitadas; 140 más que en 2021. Cada una de ellas recibirá como máximo un total de 350 electores. A nivel provincial, la cantidad de locales de votación será de 1.429.

Sobre las confusiones que se puedan presentar con relación a la elección provincia vinculada a los locales de votación, Magdalena Gutiérrez, secretaria Electoral Nacional en Santa Fe, explicó: "Algunos establecimientos son diferentes con relación a las elecciones (provinciales). Tenemos la posibilidad todos de acceder hoy en día, mediante el teléfono, consultar dónde votar. A través de la página www.padrón.gob.ar. No debemos ir confiados al último lugar donde votamos, sino la consulta previa para no encontrarse ese día yendo a un establecimiento y no estar en ese padrón".

