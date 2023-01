Ya se adjudicó el Acueducto San Javier - Tostado: "La expectativa es que en 45 días empecemos esta obra"

Maina, resaltó: "Es la obra hídrica más importante de la historia de Santa Fe. Se termina adjudicando por 57.000 millones de pesos, lo que sería a dólar oficial algo de 300 millones de dólares. El agua va a salir desde el brazo del río Paraná, el río San Javier, la planta potabilizadora va a estar en esa localidad y los va a beneficiar porque tienen un sistema muy viejito y con esto van a tener un nuevo sistema de agua potable por muchísimos años. Después, va a beneficiar desde el este hacia el oeste a las localidades del departamento San Javier y San Justo, pero fundamentalmente a las de 9 de Julio, como Ceres, San Cristóbal, Ercilia, Arrufó, La Rubia, Montefiore y Tostado que tienen un agua subterránea de pésima calidad. Estos santafesinos están padeciendo como nadie la sequía y podrán tomar de las canillas de sus domicilios agua potabilizada desde el río Paraná, es un hecho que no tiene antecedentes".

Explicó que los habitantes de las localidades antes mencionadas en el mejor de los casos distribuyen en sus redes un agua clarificada para la higiene y consumos que "no son para el ser humano". Mientras que el agua potable se da por bidones. Debido a esta sequía que se está produciendo hace tres años, reveló que en sitios al norte de Tostado ya no queda agua en las represas, subterránea, por lo cual ni siquiera se puede distribuir el agua clarificada, solo está el agua que reparten desde el ministerio todos los días.

El lapso en el que se realizará esta obra es tres años. Se harán 360 km de cañería y de fibra óptica, ya que el acueducto es comandado por un software y la información del mismo va de punta a punta. Además, habrá 100 km de líneas de mediana tensión que hoy en día no están en la provincia y se deberán colocar por la empresa, ya que habrá nueve estaciones de bombeo y muchas de ellas no cuentan con el servicio eléctrico. Está previsto que se debe trabajar con siete frentes de obra, uno seguramente será en San Javier con la obra de toma del río y la planta potabilizadora y el resto se distribuirán a lo largo de esos más de 300 km. Las empresas que llevarán adelante la obra son Supercemento S. A. I. C.; Benito Roggio e Hijos S. A.; Rovella Carranza S. A.; y Centro Construcciones S. A., que "se pondrán a trabajar cuanto antes".

Acueducto Santa Fe - Córdoba: el jueves abren los sobres de la primera etapa

Respecto al acueducto que unirá a Santa Fe y Córdoba, señaló: "La semana que viene es importantísima para esa obra muy compleja. Son varias las empresas que se presentarán a la licitación y que fueron pidiendo postergaciones, finalmente el próximo jueves estaremos abriendo los sobres para la primera etapa acá en Santa Fe, en el Ministerio de Economía".

Además, Carlos Maina dio a conocer que el martes tendrán una misión del Fondo Saudí que está dispuesto a financiar futuras etapas del acueducto. "Se va cumpliendo la aspiración que en el 2023 tengamos la mayor cantidad de etapas de este acueducto en ejecución hasta San Francisco", manifestó.

