Reforma de la ley de Zona Fría: advierten que más de medio millón de santafesinos podrían pagar más caro el gas

Así lo expresó el diputado nacional Diego Giuliano, que además explicó que esta readecuación eliminaría el beneficio en ocho departamentos de la provincia, entre ellos Rosario.

Feforma de la ley de Zona Fría: advierten que más de medio millón de santafesinos podrían pagar más caro el gas

La Cámara de Diputados debate este miércoles un proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría . Se trata de un sistema que, mediante un recargo aplicado a todos los usuarios del país, permite subsidiar las tarifas de gas de más de cuatro millones de hogares ubicados en regiones de bajas temperaturas.

En ese marco, el oficialismo busca reducir el alcance del beneficio y confía en reunir los votos necesarios para conseguir la media sanción de la iniciativa. Según estimaciones del Ejecutivo, la vuelta al esquema original permitiría un ahorro de entre 200 mil y 400 mil millones de pesos .

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Ante esto, el diputado Nacional, Diego Giuliano explicó que esta nueva reforma afectaría a más de medio millón de santafesinos ya que eliminaría esta calificación en ocho departamentos del sur de la provincia, que dejarán de ser considerados de “Zona Fría”.

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

A través de su cuenta de X, el Presidente del Frente Renovador, aclaró: “Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano se eliminarían, o sea, que estos usuarios sufrirán un incremento importante en sus tarifas”.

Además, agregó que de ese total, habrá 292 mil usuarios que sufrirán un aumento del 50 por ciento: “Estos son los hogares más vulnerables como por ejemplo, jubilados y jubiladas”.

“En nombre del equilibrio fiscal, se apela al desequilibrio social y, en este caso, a la crueldad. Nos oponemos a esta reforma insensata que golpea muy duro a miles de santafesinos y santafesinas”, cerró el diputado.