Uno Santa Fe | Racing

Sosa se entrenó apartado en Racing mientras avanza su posible transferencia a Vasco da Gama en Brasil

Sosa continúa sin sumarse al grupo principal de Racing mientras espera la resolución de su salida al Vasco da Gama, que todavía no cerró el acuerdo.

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 18:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Sosa se entrenó apartado en Racing mientras avanza su posible transferencia a Vasco da Gama en Brasil

Sosa atraviesa horas decisivas en Racing debido a su inminente partida hacia Vasco da Gama. El mediocampista volvió a realizar trabajos diferenciados y quedó al margen de la práctica junto al plantel profesional, mientras ambos clubes buscan llegar a un entendimiento definitivo por la transferencia del jugador.

El volante no estuvo presente en la caída por 3-1 frente a Tigre y ya había expresado su despedida de la institución, aunque su salida todavía no fue oficializada. La operación se mantiene en pausa porque Racing exige garantías de pago antes de liberar al futbolista rumbo al conjunto brasileño.

Racing exige garantías económicas.

La dirigencia de la Academia pretende que Vasco da Gama cumpla con ciertas condiciones para evitar inconvenientes futuros. El club argentino busca recibir una parte importante del dinero de manera inmediata y contar con avales que respalden las cuotas restantes del pase.

En caso de que la transferencia no avance y el equipo brasileño no envíe la documentación solicitada, Sosa podría volver a estar disponible para el próximo compromiso ante Argentinos Juniors. Hasta que la negociación no llegue a buen puerto, el mediocampista seguirá vinculado al plantel de Avellaneda.

De concretarse la venta, el capitán dejará Racing con un importante reconocimiento por su recorrido: disputó 113 encuentros, marcó siete goles, aportó tres asistencias y fue protagonista en la conquista de la Copa Sudamericana 2024.

Racing Sosa

Lo último

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

Último Momento
Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

Se confirmó donde se jugara el Trofeo de Campeones

Se confirmó donde se jugara el Trofeo de Campeones

Ovación
Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe