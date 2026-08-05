Sosa se entrenó apartado en Racing mientras avanza su posible transferencia a Vasco da Gama en Brasil

Sosa continúa sin sumarse al grupo principal de Racing mientras espera la resolución de su salida al Vasco da Gama, que todavía no cerró el acuerdo.

Sosa atraviesa horas decisivas en Racing debido a su inminente partida hacia Vasco da Gama. El mediocampista volvió a realizar trabajos diferenciados y quedó al margen de la práctica junto al plantel profesional, mientras ambos clubes buscan llegar a un entendimiento definitivo por la transferencia del jugador.

El volante no estuvo presente en la caída por 3-1 frente a Tigre y ya había expresado su despedida de la institución, aunque su salida todavía no fue oficializada. La operación se mantiene en pausa porque Racing exige garantías de pago antes de liberar al futbolista rumbo al conjunto brasileño.

Racing exige garantías económicas.

La dirigencia de la Academia pretende que Vasco da Gama cumpla con ciertas condiciones para evitar inconvenientes futuros. El club argentino busca recibir una parte importante del dinero de manera inmediata y contar con avales que respalden las cuotas restantes del pase.

En caso de que la transferencia no avance y el equipo brasileño no envíe la documentación solicitada, Sosa podría volver a estar disponible para el próximo compromiso ante Argentinos Juniors. Hasta que la negociación no llegue a buen puerto, el mediocampista seguirá vinculado al plantel de Avellaneda.

De concretarse la venta, el capitán dejará Racing con un importante reconocimiento por su recorrido: disputó 113 encuentros, marcó siete goles, aportó tres asistencias y fue protagonista en la conquista de la Copa Sudamericana 2024.