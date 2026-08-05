La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

La Copa Argentina podría incorporar el VAR semiautomático en los 8vos de final, buscando mejorar los fallos arbitrales y fue anunciada por Federico Beligoy.

La Copa Argentina prepara una novedad importante para su próxima instancia, ya que los octavos de final podrían contar con la utilización del VAR semiautomático por primera vez en el torneo. La herramienta tecnológica busca mejorar las decisiones arbitrales mediante un sistema avanzado de seguimiento, mientras los cruces ya tienen fechas establecidas.

Con el certamen nacional en pleno desarrollo, quedaron definidos los días y horarios de los ocho encuentros de octavos de final, que se disputarán entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre y tendrán transmisión de TyC Sports.

La posible llegada del VAR semiautomático representa un cambio significativo para la competencia. El sistema utiliza una red de cámaras especializadas que permiten seguir el recorrido de la pelota y registrar hasta 29 puntos de referencia de cada futbolista, con especial atención en las partes del cuerpo utilizadas para determinar posiciones adelantadas.

Federico Beligoy, responsable del área arbitral, explicó que la intención es incorporar esta tecnología en la siguiente etapa del campeonato, aunque todavía resta confirmar oficialmente su aplicación definitiva en los partidos.

La final ya tiene fecha confirmada

Durante la reunión del Comité Ejecutivo también quedó establecida la fecha para la definición de la Copa Argentina. La gran final del torneo se disputará el miércoles 4 de noviembre, aunque todavía no fueron anunciados el escenario ni el horario del encuentro decisivo.

De esta manera, la competencia avanza hacia sus instancias finales con la posibilidad de sumar una herramienta tecnológica que apunta a brindar mayor precisión y transparencia en las jugadas determinantes.