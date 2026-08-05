La Copa Argentina ya tiene calendario definido para los octavos y la gran final del certamen nacional

La Copa Argentina ya tiene definido el cronograma de los octavos de final y la fecha de la final, con Boca, Independiente y Racing aún en carrera por el título.

La Copa Argentina confirmó la programación de sus próximas instancias con los días y horarios de los octavos de final, además de la fecha establecida para la gran definición. Boca, Independiente y Racing continúan en carrera dentro del certamen nacional, que tendrá partidos durante agosto y septiembre antes de conocer a sus finalistas.

La fase de octavos de final contará con ocho encuentros que se desarrollarán entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre, en busca de los equipos que avanzarán a los cuartos de final. Entre los partidos destacados aparecen las participaciones de tres de los cinco grandes del fútbol argentino.

Independiente será el primero en salir a escena cuando enfrente a Atlético Tucumán el miércoles 12 de agosto desde las 19:15 en el estadio Marcelo Bielsa, conocido popularmente como “El Coloso del Parque”.

Por su parte, Racing tendrá su compromiso frente a Belgrano de Córdoba el miércoles 19 de agosto a las 19:15 en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. Boca cerrará esta instancia ante Vélez Sarsfield el miércoles 2 de septiembre desde las 21:15, aunque todavía resta confirmar la sede del encuentro.

Además, Estudiantes de La Plata se medirá con Barracas Central el jueves 27 de agosto desde las 19:00, en un duelo que también espera por la confirmación del escenario.

La final del torneo ya tiene fecha establecida

Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino también quedó definida la fecha de la final de la Copa Argentina. El partido decisivo se disputará el miércoles 4 de noviembre, aunque aún no fueron anunciados el horario ni el estadio donde se jugará.

El campeón del certamen federal, además de quedarse con el trofeo, obtendrá una plaza de clasificación directa para disputar la Copa Libertadores, uno de los grandes incentivos que tendrá la competencia hasta su última instancia.