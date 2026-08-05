Uno Santa Fe | Ovación | Copa Argentina

La Copa Argentina ya tiene calendario definido para los octavos y la gran final del certamen nacional

La Copa Argentina ya tiene definido el cronograma de los octavos de final y la fecha de la final, con Boca, Independiente y Racing aún en carrera por el título.

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 20:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Copa Argentina ya tiene fechas confirmadas.

La Copa Argentina ya tiene fechas confirmadas.

La Copa Argentina confirmó la programación de sus próximas instancias con los días y horarios de los octavos de final, además de la fecha establecida para la gran definición. Boca, Independiente y Racing continúan en carrera dentro del certamen nacional, que tendrá partidos durante agosto y septiembre antes de conocer a sus finalistas.

Los grandes ya conocen su camino en la competencia

La fase de octavos de final contará con ocho encuentros que se desarrollarán entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre, en busca de los equipos que avanzarán a los cuartos de final. Entre los partidos destacados aparecen las participaciones de tres de los cinco grandes del fútbol argentino.

Independiente será el primero en salir a escena cuando enfrente a Atlético Tucumán el miércoles 12 de agosto desde las 19:15 en el estadio Marcelo Bielsa, conocido popularmente como “El Coloso del Parque”.

Por su parte, Racing tendrá su compromiso frente a Belgrano de Córdoba el miércoles 19 de agosto a las 19:15 en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. Boca cerrará esta instancia ante Vélez Sarsfield el miércoles 2 de septiembre desde las 21:15, aunque todavía resta confirmar la sede del encuentro.

Además, Estudiantes de La Plata se medirá con Barracas Central el jueves 27 de agosto desde las 19:00, en un duelo que también espera por la confirmación del escenario.

La final del torneo ya tiene fecha establecida

Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino también quedó definida la fecha de la final de la Copa Argentina. El partido decisivo se disputará el miércoles 4 de noviembre, aunque aún no fueron anunciados el horario ni el estadio donde se jugará.

El campeón del certamen federal, además de quedarse con el trofeo, obtendrá una plaza de clasificación directa para disputar la Copa Libertadores, uno de los grandes incentivos que tendrá la competencia hasta su última instancia.

Copa Argentina octavos de final certamen
Noticias relacionadas
se confirmo donde se jugara el trofeo de campeones

Se confirmó donde se jugara el Trofeo de Campeones

confirmaron cuando y donde se definira el campeon del torneo clausura 2026 en una final que promete emociones

Confirmaron cuándo y dónde se definirá el campeón del Torneo Clausura 2026 en una final que promete emociones

Mariano Navone protagonizó una gran remontada ante Valentin Vacherot y avanzó en Masters 1000 de Montreal.

Mariano Navone dio vuelta un partido complicado y sigue en carrera en el Masters 1000 de Montreal

Franco Colapinto elegido como autor del mejor adelantamiento del mes.

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 y recibió un importante reconocimiento

Lo último

Boca derrotó a Estudiantes y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura

Boca derrotó a Estudiantes y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura

La Reserva de Colón igualó en condición de visitante frente a Quilmes

La Reserva de Colón igualó en condición de visitante frente a Quilmes

La Reserva de Unión sumó su tercer empate consecutivo

La Reserva de Unión sumó su tercer empate consecutivo

Último Momento
Boca derrotó a Estudiantes y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura

Boca derrotó a Estudiantes y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura

La Reserva de Colón igualó en condición de visitante frente a Quilmes

La Reserva de Colón igualó en condición de visitante frente a Quilmes

La Reserva de Unión sumó su tercer empate consecutivo

La Reserva de Unión sumó su tercer empate consecutivo

La Copa Argentina ya tiene calendario definido para los octavos y la gran final del certamen nacional

La Copa Argentina ya tiene calendario definido para los octavos y la gran final del certamen nacional

La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

Ovación
Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe