Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón trabajó en doble turno para volver a ganar, cortar tres partidos sin victorias y terminar con la racha negativa frente a San Telmo.

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 19:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón en busca de volver a la victoria.

Colón en busca de volver a la victoria.

Colón intensificó sus trabajos durante la semana con entrenamientos en doble turno, buscando recuperar la confianza y regresar al triunfo en el campeonato. El Sabalero necesita sumar de a tres puntos y además cortar una racha negativa que acumula en sus últimas presentaciones, donde no pudo conseguir victorias. El objetivo principal será mejorar su rendimiento y volver a ser protagonista.

El Sabalero quiere dejar atrás una seguidilla negativa

El conjunto santafesino atraviesa un momento irregular en la Primera Nacional y acumula tres encuentros sin poder quedarse con la victoria. En la última fecha empató 1-1 frente a Acassuso, mientras que anteriormente perdió ante Chaco For Ever por 1-0 en la jornada 22 y cayó contra Ferro por 2-0 en la fecha 21.

Con la necesidad de cambiar la imagen y con Iván Delfino al frente, el plantel trabaja enfocado en corregir errores y encontrar nuevamente el funcionamiento que le permita volver a ser protagonista en la competencia. La intención será recuperar la solidez defensiva y mejorar la eficacia ofensiva y volver a encontrar su identidad de juego para reencontrarse con el triunfo.

Un desafío especial frente a San Telmo

Además de buscar una recuperación en el torneo, Colón intentará cortar una estadística negativa frente a San Telmo. El Sabalero acumula cinco derrotas consecutivas ante el Candombero y, desde su regreso a la Primera Nacional, todavía no logró vencer al conjunto porteño.

El próximo compromiso tendrá un condimento especial para el equipo Sabalero, que buscará romper esa racha adversa y conseguir una victoria que le permita cambiar el ánimo en esta etapa del campeonato.

Colón San Telmo
Noticias relacionadas
los andes perdio ante central norte y dejo pasar la chance de acercarse a la punta

Los Andes perdió ante Central Norte y dejó pasar la chance de acercarse a la punta

se termino el ciclo de ezequiel medran en colon

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

moron cayo ante chaco for ever y colon mantiene un poco de tranqulidad

Morón cayó ante Chaco For Ever y Colón mantiene un poco de tranqulidad

a ocho anos de la historica noche de colon en el morumbi

A ocho años de la histórica noche de Colón en el Morumbí

Lo último

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

Último Momento
Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

Se confirmó donde se jugara el Trofeo de Campeones

Se confirmó donde se jugara el Trofeo de Campeones

Ovación
Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe