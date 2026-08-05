Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón trabajó en doble turno para volver a ganar, cortar tres partidos sin victorias y terminar con la racha negativa frente a San Telmo.

Colón intensificó sus trabajos durante la semana con entrenamientos en doble turno, buscando recuperar la confianza y regresar al triunfo en el campeonato. El Sabalero necesita sumar de a tres puntos y además cortar una racha negativa que acumula en sus últimas presentaciones, donde no pudo conseguir victorias. El objetivo principal será mejorar su rendimiento y volver a ser protagonista.

El conjunto santafesino atraviesa un momento irregular en la Primera Nacional y acumula tres encuentros sin poder quedarse con la victoria. En la última fecha empató 1-1 frente a Acassuso, mientras que anteriormente perdió ante Chaco For Ever por 1-0 en la jornada 22 y cayó contra Ferro por 2-0 en la fecha 21.

Con la necesidad de cambiar la imagen y con Iván Delfino al frente, el plantel trabaja enfocado en corregir errores y encontrar nuevamente el funcionamiento que le permita volver a ser protagonista en la competencia. La intención será recuperar la solidez defensiva y mejorar la eficacia ofensiva y volver a encontrar su identidad de juego para reencontrarse con el triunfo.

Un desafío especial frente a San Telmo

Además de buscar una recuperación en el torneo, Colón intentará cortar una estadística negativa frente a San Telmo. El Sabalero acumula cinco derrotas consecutivas ante el Candombero y, desde su regreso a la Primera Nacional, todavía no logró vencer al conjunto porteño.

El próximo compromiso tendrá un condimento especial para el equipo Sabalero, que buscará romper esa racha adversa y conseguir una victoria que le permita cambiar el ánimo en esta etapa del campeonato.