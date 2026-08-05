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Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe aseguró que el efectivo permanece bajo disposición judicial mientras se reconstruye el intercambio de disparos ocurrido en una vivienda de calle Moreno al 3600. También señaló que el ataque presenta características que podrían indicar que los delincuentes tenían información previa sobre la víctima.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

5 de agosto 2026 · 19:31hs
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El policía que repelió una entradera en su vivienda en barrio Sur continúa bajo disposición judicial.

José Busiemi/UNO Santa Fe

El policía que repelió una entradera en su vivienda en barrio Sur continúa bajo disposición judicial.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió este miércoles a la violenta entradera ocurrida en barrio Alfonso, donde un subcomisario de la Policía provincial repelió a tiros un intento de robo en su vivienda mientras se encontraba junto a su familia.

El funcionario confirmó que el efectivo el oficial se encuentra a disposición de la Justicia tras haber sido liberado esta mañana pasadas las 10, mientras avanzan las actuaciones para determinar cómo ocurrió el enfrentamiento armado y establecer las responsabilidades correspondientes.

"Es un hecho que está bajo investigación judicial. Se están esclareciendo las circunstancias del intercambio de disparos", explicó Cococcioni.

El ministro evitó brindar mayores detalles para no afectar el desarrollo de la causa, aunque reconoció que algunas características del episodio abren distintas hipótesis. "Es un hecho llamativo que habilita hipótesis de preparativos previos, aunque me excuso de dar mayores detalles para salvaguardar el trabajo de la Fiscalía", sostuvo.

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El policía permanece con estado policial

Cococcioni precisó que el efectivo involucrado presta servicios en la Unidad Regional de Las Rosas y que, al momento del ataque, utilizó un arma de fuego particular. "En principio habría repelido el ataque con un arma particular, no provista por la institución. Por lo reciente del suceso, los detalles están sujetos a investigación y serán revelados por la Fiscalía cuando lo considere oportuno", indicó.

Respecto de su situación dentro de la fuerza, el ministro aclaró que el subcomisario mantiene el estado policial debido a que no fue separado orgánicamente, aunque adelantó que se revisará su situación administrativa.

"Se notificará a los organismos correspondientes para determinar su habilitación para el uso de armamento", afirmó.

La entradera ocurrió durante la madrugada

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en calle Moreno al 3600, en barrio Alfonso, cuando un grupo de delincuentes irrumpió violentamente en el domicilio donde descansaba el policía junto a su familia.

Según los primeros datos de la investigación, los atacantes rompieron el portón de ingreso y lograron acceder al sector de la cochera. Al advertir la situación, el efectivo se identificó como policía y enfrentó a los intrusos.

En ese momento se produjo un intercambio de disparos. Uno de los presuntos delincuentes resultó herido y logró escapar del lugar, aunque fue detenido minutos después a pocas cuadras.

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El sospechoso, identificado con las iniciales M. V., sufrió una herida de arma de fuego en la zona del glúteo derecho que le provocó una fractura de cadera. Fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde permanece internado bajo custodia policial.

Peritajes y reconstrucción del ataque

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Urquiza, quien ordenó distintas medidas para reconstruir la mecánica del episodio.

Entre las diligencias se encuentran la toma de testimonios a vecinos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y los peritajes criminalísticos realizados por especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con las primeras actuaciones, el grupo delictivo habría estado integrado por varios hombres que se movilizaban en motocicletas y una camioneta, aunque la cantidad exacta de participantes continúa bajo análisis.

Mientras avanzan las pericias, la Justicia busca determinar si se trató de un intento de robo al azar o si existió algún tipo de planificación previa sobre la vivienda del funcionario policial.

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