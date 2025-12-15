Tras el fuerte posteo de Pablo Toviggino, Patricia Bullrich respondió: "es contra vos y Claudio Tapia"

La senadora nacional por la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, le respondió al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, luego de que este le responda a su denuncia en Conmebol, utilizando la cadena de cafeterías Tostado -de la cual el hijo de Bullrich es presidente- para atacarla: “Toviggino, la denuncia en el Comité de Ética es contra vos y Tapia. No contra la AFA. Si te preocupa esto, no quiero ni imaginarme cómo estarás con la Justicia argentina destapando tus maniobras de dinero sucio, tus mansiones, autos de lujo y caballos de carrera. Y nunca metí a la AFA, eso lo están haciendo ustedes”.

“No solo con un triste comunicado, sino como herramienta de extorsión a clubes y dirigentes para perpetrarse en el poder. Dejen a la gente que trabaja, a los clubes y a la Selección en el plano deportivo. Ustedes expliquen si la plata que no llega a ellos ni a los premios, es la que les financia su vida de lujo y sus viajes en jet privado. Y no cierre los comentarios, que los argentinos quieren opinar también”expresó.

El dirigente hizo uso de la acusación sobre dudosa procedencia de capital y cheques sin fondo que recae sobre la cadena de cafeterías y gastronomía Tostado, hoy presidida por el hijo de Bullrich.

Langieri fue nombrado en marzo de 2024 como titular de este conglomerado que declara más de 63 millones de dólares anuales mientras acumula cheques rechazados por cifras mínima, carta que uso Toviggino para atacar a la senadora. Este lunes por la mañana, Bullrich había publicado en su X la denuncia que le realizó a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ante el Tribunal de Ética de la Conmebol, ente al que le exigió que debe“investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”