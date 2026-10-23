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Un terremoto de magnitud 7 en la región del Tíbet, en China, dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos

Un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet, en China sobre las 16.33 horas (GMT), de este jueves

23 de octubre 2026 · 09:32hs
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Un terremoto de magnitud 7 en la región del Tíbet

Un terremoto de magnitud 7 en la región del Tíbet, en China, dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos

Al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 7 que sacudió este jueves la región del Tíbet, en China, según la agencia estatal de noticias Xinhua. El epicentro se ubicó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región del Tíbet, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Xinhua informó que al menos 339 viviendas se han derrumbado y las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños. Un equipo de rescate ha sido enviado al epicentro.

Las autoridades ferroviarias suspendieron los servicios de tren en las zonas afectadas, de acuerdo con la cadena estatal de televisión CCTV.

La Administración de Terremotos de China activó una respuesta de emergencia

La Administración de Terremotos de China activó una respuesta de emergencia de nivel II, su segundo nivel más alto, informó la cadena china CGTN.

En aldeas cercanas al epicentro, las autoridades encontraron al menos a dos personas heridas y viviendas con grietas visibles, informó Reuters, citando a una cadena estatal de televisión.

Videos difundidos por medios locales mostraron a personas saliendo de sus viviendas cuando se produjo el sismo, informó Reuters.

La altitud promedio en un radio de 5 kilómetros del epicentro supera los 4.800 metros, según el Centro de Redes Sismológicas de China.

China no es ajena a los terremotos de gran intensidad, especialmente en las zonas del suroeste del país, donde la placa tectónica euroasiática se encuentra con la placa india. Esta colisión geológica de gran magnitud dio origen a la imponente cordillera del Himalaya y a la extensa meseta tibetana.

El terremoto se produjo aproximadamente dos meses después de las inundaciones en el Tíbet

El terremoto del jueves se produce aproximadamente dos meses después de las catastróficas inundaciones que azotaron la meseta tibetana, en la frontera con Nepal, provocadas por el derrumbe de un enorme glaciar y un deslizamiento de tierra. Este desastre dejó al menos 1.300 muertos y más de 5.000 desaparecidos.

El último terremoto de intensidad comparable que sacudió China ocurrió en enero de 2024, cuando un sismo de magnitud 7,1 golpeó una zona montañosa y remota de Xinjiang, en el extremo occidental del país. El temblor causó la muerte de tres personas y dejó decenas de heridos.

En diciembre de 2023, más de 100 personas murieron cuando un terremoto sacudió el condado de Jishishan, en la provincia de Gansu, al noroeste de China. Fue el sismo más mortífero registrado en el país en casi una década.

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