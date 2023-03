A Unión se le termina el plazo para realizar su Asamblea

LEER MÁS: Glorioso 89 redactó una carta abierta a los hinchas de Unión

En cuanto a las sanciones que podría ser pasible Unión por parte de la Liga Profesional, las mismas podrían ir desde la imposibilidad de tener una actividad normal en el mercado de pases hasta el descuento de puntos.

Nunca se puso fecha de realización, aunque sí hubo un encuentro entre representantes del oficialismo y la oposición para intentar ponerse de acuerdo en algunos puntos que separan a las partes, como por ejemplo la deuda que Unión tiene para con el presidente Luis Spahn y para con su familia.

"Que todos los que participamos de la vida política del club concurramos por el bien del club a mejorar lo que sea susceptible de mejorar y a cambiar lo que se pueda y deba cambiar. El camino es del diálogo, la unidad y la búsqueda de un Unión más grande. Nosotros como Agrupación vamos a seguir bregando para que se trabaje en conjunto para la búsqueda de las mejores soluciones para el club, planteamos la necesidad de un cuarto intermedio y que la CD convoque a todos los sectores", manifestó en su momento Marcelo Martín, referente de Tate Campeón.

El pensamiento de Carlos Ghisolfo, referente de Glorioso 89, fue el siguiente tras la reunión técnica: "Se clarificó un tema que nosotros históricamente venimos planteando. Y que es poner un poco de luz sobre la deuda que el presidente dice que el club tiene con él. Que debería ser traducido en los pasivos financieros del balance. Se abrió un espacio de diálogo, tenemos algunas posiciones que no coinciden con la comisión directiva, pero todos somos de Unión. Y ojalá que encontremos una manera de destrabar el tema, no es bueno para el club no tener un balance aprobado".

Y Leonardo Simonutti, de Más Unión, opinó: "Hubo diálogo que es fundamental para cualquier tipo de actividad, Unión necesita crecer, tiene 116 años de historia y 116 años más por delante. No nos podemos quedar y debemos crecer y todo lo que te estoy diciendo, lo dije en la reunión y se lo dije al presidente. Hablamos de la deuda que tiene el club con el presidente (Luis Spahn) y debemos zanjar esa duda que tienen todos los hinchas tatengues. El presidente manifiesta que puso dinero y que lo quiere recuperar".

Lo concreto es que Unión sigue sin fijar una fecha para la realización de la Asamblea Extraordinaria, donde más allá de las opiniones que se dieron en los últimos meses sobre la necesidad de aprobar Memoria y Balance, el momento deportivo divide aún más las aguas, en una cuenta regresiva como consecuencia que se vence el plazo que le dio Liga Profesional al club para que cumplimente este requisito.