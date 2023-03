LEER MÁS: Frente al puntero, Unión intentará cortar una racha que parece no tener fin

CARTA ABIERTA DE GLORIOSO 89 A LOS HINCHAS DE UNIÓN

Muchas veces hemos dado nuestro parecer sobre la lamentable gestión de Spahn y su Comisión Directiva al frente del Club Unión. Lo hemos hecho sobre todos los aspectos de la Entidad: institucionales, deportivos, edilicios, legales, administrativos, etc. Pero hoy queremos referirnos, específicamente, al tema Fútbol. El alma de nuestro Club. Lo que nos congrega y nos apasiona. Queremos revisar el pasado, el presente, y el posible futuro de lo que puede pasar en este rubro si siguen tomando las mismas decisiones los mismos personajes.

Empecemos por lo que nosotros decimos que es lo peor de esta gestión, y que son las oportunidades perdidas. Mientras Unión, según el Presidente, se endeudaba con él en 5.500.000 dólares y se caía en una mediocridad alarmante, pasaron algunos de estos jugadores que nombramos a continuación. Futbolistas que siguieron o siguen siendo figuras en otros equipos, y que no dejaron prácticamente rédito económico para el Club; ya sea por no gestionar una opción, por no querer pagar la que había, por venderlos a precios irrisorios, por no cobrarlos, o por ser jugadores propios que terminaron en raras libertades de acción: Sebastián Palacios, Pablo Pérez, Ignacio Malcorra, Lucas Gamba, Claudio Riaño, Diego Zabala, Enrique Triverio, Brahian Alemán, Enrique Bologna, Jorge Velázquez, Matías Quiroga, Nicolás Correa, Rolando García Guerreño, Lucas Pratto, Droopy Gómez, Franco Fragapane, César Pereyra, Cuqui Márquez, Franco Soldano, Ema Brítez, Mauricio Martínez, Bruno Pittón, Mauro Pittón, Damián Martínez, Nelson Acevedo, Juan Manuel García, Franco Troyansky, Yeimar Gómez Andrade, Jalil Elías, Martín Rolle, Nicolás Mazzola o Walter Bou.

Con una buena administración, ventas acordes y cobros en tiempo y forma, otra sería la realidad de Unión. En definitiva, sólo hubiéramos necesitado una directiva que hubiera cumplido con responsabilidad, pasión e inteligencia la función que le dieron los socios cuando los votaron.

Otro aspecto que queremos considerar es el mentado “Proyecto de Inferiores”. Si bien es cierto que hubo promoción de algunos jugadores del Club, nadie desconoce que ello fue forzado por la pandemia y porque durante un par de años no hubo descensos, lo que permitió apostar a esta decisión. TODOS los equipos de primera división hicieron lo mismo, no es que en nuestro Club hicieron algo especial. Pero, así y todo, no nos queremos olvidar de los Leonel Bucca, Lucas Ríos, Lisandro Tablada, Nicolás Andereggen, Marcos Peano, Alan Sosa, Máximo Ceratto, Joaquín Papaleo, Santiago Lebus, Alessandro Balbo, Facundo Agüero, Javier Hussein, Tobías Macies, Mateo Franzotti, Matías Gallegos, Brian Duarte, Germán Torres, Walter Bracamonte y tantos otros, que luego de hacerles primer contrato, no tuvieron oportunidades ni continuidad en el Club que los formó.

Otro problema tiene que ver con el desempeño que en 2022 tuvieron nuestras categorías en AFA, las cuales terminaron alrededor del puesto 20 de 28 en sus campeonatos. O el proyecto de inferiores no es tan bueno, o quien decide a quien realizar primer contrato no es tan eficiente. Sería conveniente que Spahn y sus directivos revisen lo que está pasando, así por lo menos no repiten latiguillos que ya nadie cree.

Además, una directiva que prioriza inferiores, seguramente tendría una política cuidadosa en las contrataciones de jugadores. Pocas y buenas. Repasando nombres de la gestión Spahn nos encontramos con: Julio Rodríguez, Emir Faccioli, Santiago Nahuel, Facundo Afranchino, Facundo Castro, Fernando Coniglio, Marcelo Cardozo, Lucas Colitto, Martín Fabbro, Martín Perafán, Bruno Bianchi, Ricardo Mazacotte, Cristian Núñez, Diego Galván, Maximiliano Lugo, Juan Pablo Pereyra, Fabricio Núñez, Diego García, Alejandro Gagliardi, Maximiliano Laso, Daniel Islas, Pablo Mattos, Rodrigo Salinas, Luciano Vella, Marcelo Sarmiento, Víctor Zapata, Danilo Gerlo, Ronald Quinteros, Derlis Cardozo, Guillermo Cosaro, Pablo Míguez, Marcos Pirchio, Diego Cálgaro, Ricardo Bernay, Rodrigo Mannara, Cristian Gaitán, Nicolás Kissner, Nahuel Fioretto, Emiliano Ellacopulos, Fernando Evangelista, Mauro Cejas, Santiago Magallán, Guido Vadalá, Federico Anselmo, Diego Carando, Enzo Tejada, Diego Godoy, Guillermo Méndez, Robertino Insúa, Carlos Kletnicki, Hernán Buján, Matías Castro, Damián Arce, Claudio Aquino, Julián Vitale, Luciano Balbi, Gonzalo Ireba, Martín Rivero, Gabriel Compagnucci, Matías García, Braian Álvarez, Ariel Núñez, Rodrigo Cabalucci, Nahuel Zárate, Damián Santagati, Federico Andrada, Darío Bottinelli, Matías Nanni, Nicolás Peñailillo, Nery Leyes, Marco Borgnino, Brian Sobrero, Cristian Insaurralde, Federico Milo, Ezequiel Bonifacio, Jorge Zules Caicedo, Emanuel Cecchini, Sebastián Asís, Fernando Elizari, Javier Méndez, Pablo Cuadra, Dylan Gissi, Nicolás Blandi, Nicolás Cordero, Sebastián Jaurena, Mariano Peralta Bauer o Leonardo Ramos.

Seguro habrá algunos más que estos 90 jugadores en 13 años. Muchos de ellos vinieron a pasear a Santa Fe, o jugaron sin nada que los justifique, postergándose así a los chicos del Club. Acá hay sueldos, comisiones, alquileres, etc. Algún día, una Comisión seria y con la camiseta puesta, deberá investigar qué hubo detrás de estas contrataciones, y cuanto de la deuda que Spahn reclama corresponde a estas barbaridades cometidas en nombre de Unión y en el ejercicio de su cargo. El Presidente contrató a lo pavote, el Club no tenía para pagarles y el mismo Presidente le prestaba, al Club que él administra, para cubrir su ineficiencia; y hoy reclama que se lo devuelvan en dólares… ¡Después nos quejamos de las exigencias del Fondo Monetario!!!!

No queremos dejar de mencionar que el proyecto futbolístico actual en primera división se sostiene en un técnico que ganó 3 de los últimos 23 partidos. Es decir que de 69 puntos posibles sacó 17; o sea 52 puntos perdidos. Haciendo el cálculo más pesimista posible, podemos afirmar que al menos hoy deberíamos tener 20 puntos más de esos 52 y que no se van a recuperar. Esto hace que hoy, otra vez, empecemos a ver la tabla de promedios y a observar los resultados de otros equipos para que eso nos alivie.

Por último, como corolario de una nefasta gestión, hoy el Club sufre una inhibición por una suma irrisoria para el fútbol, por lo que no podemos incorporar chicos en las inferiores o en el equipo femenino y convirtieron, una vez más, un buen negocio como parecía ser el del arquero Mele, en una operación mucho más desfavorable y con alta posibilidad de perderla.

Esta breve síntesis, que mostramos con nombres y apellidos, es para confirmar que hablamos sobre hechos palpables y que ratifican lo que pensamos: en la directiva de Unión y en su presidente hay una explosiva mezcla de brutalidad, soberbia y mala fe. Esta conducción está llevando al Club a un destino que no se merece.

¡Exigimos que cambien ya!!! Y si no pueden, que den un paso al costado y dejen que al Club lo gobiernen unionistas que lo quieran, lo protejan, y lo conduzcan con criterios de grandeza.