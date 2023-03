LEER MÁS: Hinchas de Unión le pidieron a Spahn la salida de Munúa

Lo concreto es que Unión hace 14 partidos que no consigue la victoria fuera de Santa Fe, y la última se remonta al 9 de julio del año pasado, cuando en el Florencio Sola y con un equipo alternativo le ganó a Banfield por 3-2, con los tantos de Daniel Juárez, Bryan Castrillón y Ezequiel Cañete.

Llegó el triunfo ante Estudiantes, un empate con sabor a poco ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, y una nueva derrota como local, esta vez ante Racing, que llevó a los hinchas a cantar en contra de la dirigencia, y apuntando también a Gustavo Munúa, quien sigue sin encontrarle la vuelta al equipo, por más que hay una continuidad del proyecto y ya se llevan jugadas ocho fechas de la Liga Profesional.

Gustavo Munúa.jpeg La continuidad de Munúa en Unión sigue en duda, y ya comenzaron a barajarse opciones para la sucesión. José Busiemi / UNO Santa Fe

Por este motivo, el partido ante River, más allá que será ante el puntero del campeonato, que viene en un gran nivel, y que será en el Más Monumental, podría ser determinante para el futuro de Gustavo Munúa, ya que en caso de que el resultado no sea el deseado el 15 de Abril, para el siguiente partido de la Liga Profesional ante Belgrano, sería un hervidero, con poca paciencia y mucho reclamo, como ocurrió tras le cotejo ante Racing.

LEER MÁS: La lista de Unión para dar el golpe en cancha de River

El presente está lejos de ser el ideal para Unión, ya que se encuentra inhibido en FIFA por no haber pagado el préstamo de 2022 a Plaza Colonia por Santiago Mele, en tanto que todavía no hay novedades de cuándo se realizará la Asamblea Extraordinaria para aprobar Memoria y Balance, requisito clave para participar de la Liga Profesional sin inconvenientes, mientras que hay un reclamo de Santa Fe FC por no haber abonado lo que les corresponde por la venta de Juan Nardoni, la cual sumada a la de Juan Carlos Portillo determinaron una gran sangría en el plantel, más allá del ingreso económico.

Más allá de todas estas situaciones, el equipo no consigue los resultados positivos en el Torneo de la Liga Profesional, donde solo ganó un solo partido y el crédito para Gustavo Munúa parece totalmente agotado. Las últimas recriminaciones a Luis Spahn, sumado a un hipotético resultado negativo ante River, podrían ser los condicionantes finales para que se decida abortar el ciclo del uruguayo al frente del equipo, cuestión que se viene demandando desde hace varias fechas por parte de los hinchas, según lo reflejado en la cancha y en las redes sociales.