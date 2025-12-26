Antes de la Asamblea en Unión, Desvaux criticó la gestión de Spahn

El próximo lunes, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria en Unión y en la previa, Héctor Desvaux le apuntó a la gestión que encabeza Luis Spahn

La Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el lunes 29 promete ser movida. Y en la previa, Héctor Desvaux, salió a criticar duramente la gestión que encabeza el presidente de Unión Luis Spahn.

"Estamos bastante complicados. Fuimos en busca de datos y obviamente que esos datos han llegado en cuentagotas. La predisposición a recibirnos siempre estuvo, pero cuando queremos indagar, determinados puntos no llegan a nuestras manos" , expresó Pipo.

Y luego agregó: "Hay un problema bastante importante que es de gestión. Es grave y que después de 16 años no le hayan encontrado la vuelta como para tener un club que no sea deficitario. También llama muchísimo la atención porque todos los clubes del fútbol argentino son superavitarios”, expresó.

Por último, Desvaux opinó: "Hoy hay una gestión de no crecimiento, de mediocridad, de estar estancado, que la gente de a poquito la va a tener que empezar a ver. Y nosotros no somos otra cosa que el medio, para intentar con el apoyo que nos han dado en las elecciones, contarle a los hinchas cómo está el club para salir de una vez por todas de esto".

Recordando que en la Asamblea General Ordinaria del próximo lunes 29 de diciembre se someterá a consideración de los socios la Memoria y Balance del Ejercicio Económico Nº 119, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.