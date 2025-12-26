Uno Santa Fe | Unión | Unión

Antes de la Asamblea en Unión, Desvaux criticó la gestión de Spahn

El próximo lunes, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria en Unión y en la previa, Héctor Desvaux le apuntó a la gestión que encabeza Luis Spahn

Ovación

Por Ovación

26 de diciembre 2025 · 10:05hs
En la previa a la Asamblea

En la previa a la Asamblea, Pipo Desvaux salió a cruzar al presidente de Unión Luis Spahn.

La Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el lunes 29 promete ser movida. Y en la previa, Héctor Desvaux, salió a criticar duramente la gestión que encabeza el presidente de Unión Luis Spahn.

Pipo Desvaux salió a cruzar a Luis Spah

"Estamos bastante complicados. Fuimos en busca de datos y obviamente que esos datos han llegado en cuentagotas. La predisposición a recibirnos siempre estuvo, pero cuando queremos indagar, determinados puntos no llegan a nuestras manos", expresó Pipo.

Y luego agregó: "Hay un problema bastante importante que es de gestión. Es grave y que después de 16 años no le hayan encontrado la vuelta como para tener un club que no sea deficitario. También llama muchísimo la atención porque todos los clubes del fútbol argentino son superavitarios”, expresó.

LEER MÁS: Se apaga la ilusión de los hinchas de Unión: Fortaleza le cerró la puerta de salida a Britez

Por último, Desvaux opinó: "Hoy hay una gestión de no crecimiento, de mediocridad, de estar estancado, que la gente de a poquito la va a tener que empezar a ver. Y nosotros no somos otra cosa que el medio, para intentar con el apoyo que nos han dado en las elecciones, contarle a los hinchas cómo está el club para salir de una vez por todas de esto".

Recordando que en la Asamblea General Ordinaria del próximo lunes 29 de diciembre se someterá a consideración de los socios la Memoria y Balance del Ejercicio Económico Nº 119, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Unión Luis Sphan Desvaux
Noticias relacionadas
franco balbi, una pieza clave de union reflejada en los numeros

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

union y un mercado en pausa: definiciones que no pueden esperar

Unión y un mercado en pausa: definiciones que no pueden esperar

el particular contraste del ano de rafael profini en union

El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

navidad en familia: asi festejaron los jugadores de colon y union

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Lo último

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Último Momento
Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Unión lanza una promoción exclusiva

Unión lanza una promoción exclusiva

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Ovación
Capibaras XV tiene todo definido para su experiencia en el SRA

Capibaras XV tiene todo definido para su experiencia en el SRA

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Unión lanza una promoción exclusiva

Unión lanza una promoción exclusiva

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"