Así se encuentra el historial entre Unión y Estudiantes de La Plata

Las estadístican muestran un claro dominio del Pincha por sobre el Tatengue a lo largo de la historia

Este lunes desde las 19, Unión y Estudiantes se enfrentarán en el 15 de Abril. Será la última oportunidad para el Tatengue de poder pelear por ingresar a los playoffs.

A lo largo de la historia, Unión y Estudiantes se enfrentaron en 75 ocasiones, con una clara tendencia en favor del Pincha quien obtuvo 37 victorias, mientras que el Tate ganó 14 partidos y empataron en 24 oportunidades.

La última vez que se vieron las caras fue por el Torneo Apertura 2026, cuando el 11 de abril, Estudiantes se impuso en condición de local por 2-1.

En tanto que el último enfrentamiento en el 15 de Abril se produjo por el Torneo Clausura 2025. El 14 de julio del año pasado, el Tate se impuso por 1-0 con gol de Mauricio Martínez.