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Piden declarar la emergencia por violencia de género en Santa Fe tras reportarse 43 femicidios y 74 intentos en el año

El informe del observatorio de MuMaLá Santa Fe reveló que el 70% de los ataques fue cometido por parejas, exparejas o allegados, dejando a 50 niños y adolescentes huérfanos. Advierten que solo el 12% de las víctimas había realizado una denuncia previa, una fuerte caída respecto al 38% registrado en 2025.

26 de octubre 2026 · 10:34hs
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Piden declarar la emergencia por violencia de género en Santa Fe tras reportarse 43 femicidios y 74 intentos en el año

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Piden declarar la emergencia por violencia de género en Santa Fe tras reportarse 43 femicidios y 74 intentos en el año

El observatorio de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) difundió su más reciente relevamiento sobre violencia de género en el territorio santafesino. En lo que va de 2026, la entidad contabilizó 43 femicidios y muertes violentas vinculadas al género en la provincia de Santa Fe, un registro que incluye diez casos que aún permanecen bajo investigación judicial para esclarecer el móvil.

Ante la gravedad del diagnóstico, que registra además 74 intentos de femicidio e indica que al menos 50 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos de madre, la organización reclamó a la Legislatura la declaración de la emergencia provincial en violencia de género y la asignación inmediata de presupuesto para fortalecer los dispositivos de asistencia.

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"La situación exige que el Estado asuma la gravedad del problema. Solo el 12% de las víctimas había podido realizar una denuncia previa, cuando el año pasado era del 38%. Es urgente que la respuesta pública priorice la prevención y la autonomía", indica el comunicado oficial del Observatorio MuMaLá Santa Fe.

LEER MÁS: Senado de Santa Fe: media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

Desglose del informe: modalidades y contexto de los ataques

Dentro del universo de los 43 hechos trágicos documentados en la provincia durante 2026, la entidad identificó la siguiente clasificación:

Femicidios íntimos o directos: 21 casos.

Femicidios vinculados: 4 casos.

Travesticidios / Transfemicidios: 1 caso.

Muertes en contexto de narcocriminalidad / crimen organizado: 6 casos.

Muertes asociadas a violencia de género en robos: 1 caso.

Casos en proceso de investigación: 10 hechos.

Entre las víctimas más recientes, el documento incluye el crimen de Talía, una joven de 26 años de Granadero Baigorria que estaba embarazada de 34 semanas y falleció el pasado 21 de octubre tras ser prendida fuego por su pareja.

Perfil de víctimas y agresores

Vínculo con el agresor: en el 70% de los hechos, los autores fueron parejas, exparejas, familiares o personas conocidas de la víctima. La edad promedio de las mujeres asesinadas es de 39 años.

Baja tasa de denuncias: solo el 12% de las víctimas contó con una denuncia previa contra su agresor, marcando un preocupante descenso de 26 puntos porcentuales en comparación con el 38% registrado durante el año 2025.

Mecanismos empleados: las armas de fuego encabezan la modalidad con el 42%, seguidas por armas blancas (13%), golpes (12%), asfixia (12%), fuego (7%) y otras formas (4%), quedando un 10% sin datos consignados.

Agresores: sobre un total de 41 perpetradores identificados, el 23% se suicidó o intentó quitarse la vida tras el ataque. Además, tres de los agresores pertenecían a fuerzas de seguridad.

El reclamo por la Declaración de Emergencia

Desde MuMaLá cuestionaron el vaciamiento de políticas nacionales de prevención y calificaron como precaria la capacidad de contención en los municipios y comunas. Por ese motivo, instaron a los bloques parlamentarios de la provincia a tratar de manera prioritaria el proyecto de Emergencia Provincial en Violencia de Género.

El objetivo central del pedido es garantizar fondos extraordinarios para refugios, redes de acompañamiento territorial, asignaciones económicas de emergencia para víctimas en situación de riesgo crítico y el fortalecimiento de las áreas interdisciplinarias de asistencia.

Violencia de Género femicidios Santa Fe informe MuMaLá
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