Así será el trabajo de Unión en el parate por el coronavirus

El plantel de Unión, más allá de que no trabaja junto en el predio Casasol como es una costumbre durante la época de competencia, no detiene su marcha, ya que la idea es que más allá que no hay un cuerpo técnico definido tras la partida de Leonardo Madelón, se encuentren en óptimas condiciones y preparados para la reanudación de la Copa de la Superliga, tras el parate por el brote de coronavirus.

Hugo Díaz, preparador físico del club, habló con La Vida Color de Unión que se emite por FM "X" (103.5), donde dio detalles sobre las tareas que realizan los jugadores, con el fin de llegar enteros al momento de volver a encontrarse para la reanudación del certamen, cuando así lo dispongan las autoridades gubernamentales y de la Superliga.

En el arranque de la charla comenzó contando cuál es el plan que se intenta desarrollar: "Para entender el concepto, los jugadores no están licenciados. Se está haciendo una prevención para evitar contagio, ellos están en actividad, cumpliendo horarios de entrenamiento. Cumpliendo la carga de desayuno y almuerzo, tienen que comer lo que les indica el nutricionista, tienen una bajada de línea, tal cual si estuvieran trabajando en el club. La dosificación de las cargas que les mandamos de manera individual, tren superior, inferior, media y parte aeróbica, como si estuvieran con nosotros. Por eso tratamos de convencer y tener el compromiso del profesionalismo con los muchachos, no podemos estar controlando las abdominales, pero si esperando que sean lo más profesionales posibles ya que es en beneficio de todos".

"No es lo mismo, pero exige una gran responsabilidad de los jugadores. Hubo que planificar el tema de la ingesta calórica ya que el gasto y la fuerza a emplear no será el mismo, con lo cual se demandará otro gasto de proteínas. Lo mismo ocurre con la preparación física, no se puede hacer tantas repeticiones de los mismos ejercicios para no fatigar patrones de movimientos y provocar lesiones. Por el contrario si uno no respeta los parámetros a los que estaba acostumbrado el cuerpo en cuestiones hormonales y sistema nervisioso se produce un desentrenamiento que puede ser muy peligroso a la hora de la vuelta", agregó en otra parte de la charla producto del parate de la Copa de la Superliga por el coronavirus.

Casasol.jpg Los jugadores de Unión se llevaron un plan de trabajo individual tras confirmarse el parate de la Copa de la Superliga por la pandemia del coronavirus Prensa Unión

Y destacó: "Algunas teorías uno las va estudiando y no pasaron, otras que deseamos que ocurran y no se dan. Pero no están ni en la teoría, ya que si hay un receso pos torneo sabemos que serán 20 o 30 días, pero ahora no se sabe si se vuelve, cuándo será, quién será el cuerpo técnico y qué esperará de los jugadores. Es un desafío muy importante para todos los preparadores físicos del mundo".

Mientras que en la parte final de la charla, a manera de ejemplo, contó como paliar la situación tras la medida de parar la Superliga por el coronavirus: "Cuando llega un cuerpo técnico nuevo se varía mucho un entrenamiento, el equipo tiene una buena reacción al primer partido pero en el segundo, tercero y cuarto merma mucho, ya que se varía mucho para arriba o para abajo la carga de entrenamiento. Cualquiera de las dos cosas que sucedan impactará de manera fuerte e irreversible en el futbolista hasta la próxima pretemporada, hay que evitar como primera medida que no ocurra, que el sistema nervioso y hormonal siga tal cual como venía, pero si le erramos puede ser muy peligroso".