En diálogo con Unión en tu Dial por Sol 91.5, el defensor rojiblanco Jonathan Bottinelli habló sobre la suspensión del fútbol, de la decisión unilateral que tomó River de no jugar y además se refirió a la salida de Leonardo Madelón, confirmando que trató de convencerlo para que se quede.

"La semana pasada estuve en contacto con el Turco Marchi (secretario de Futbolistas Argentinos Agremiados) y desde el jueves pasado tenía la misma información que se conoció este martes de que el fútbol se paraba. Pero el jueves no se podía parar la fecha porque había equipos que ya habían viajado, era muy sobre la fecha. Por lo cual era conveniente que se jugara y después se parara, fuimos manejando la información con mucha cautela, pero sabíamos que se jugaba una fecha y se paraba", comenzó detallando el marcador central.

Sobre la situación que está viviendo indicó: "Nosotros no estamos ajenos a esta situación, es algo imprevisto y hay que acatar órdenes, meterse en casa y permanecer allí y no salir. Fuimos licenciados hasta el 31 y debemos entrenar en casa, ya que el profe nos dio una rutina, como así también seguir la dieta que nos dio el nutricionista. No somos jugadores dos o tres horas sino las 24 horas".

Consultado por la decisión de River de no presentarse a jugar dijo "No me interesa opinar sobre lo que hizo River, ya que no estoy puertas adentro y no se lo que pasa. Lo único que puedo decir es que nadie de River se comunicó con nosotros, ni tampoco lo hizo otro equipo, no nos llamo nadie. Nosotros jugamos el domingo y quizás no era lo mas apropiado hablar con nosotros y sí hacerlo con los que jugaron el viernes y el sábado".

Del partido con Arsenal opinó: "La verdad que nos dio mucha bronca, en los papeles era un partido muy complicado, pero creo que después de los 10 minutos nos acomodamos bien, anulamos a los jugadores que nos podían hacer daño. En el segundo tiempo mejoramos, nos pusimos en ventaja, no nos dieron un penal y tuvimos la desatención que nos marcaron en tiempo de descuento. Eso me generó impotencia y esa bronca con la que me fui a mi casa".

Por último habló sobre la salida de Leonardo Madelón "Le estoy agradecido que me hizo conocer el mundo Unión, me hizo vivir dos años y medio muy buenos, lamentamos mucho su salida. Uno trato de hablarlo, de decirle que no se fuera, que este parate nos iba a hacer muy bien a todos, que le vendría bien poder estar en familia no ir al club. Pero nos dijo que no estaba bien anímicamente y que era una decisión tomada. Lo lamentamos mucho, pero Unión esta más allá de todo y debemos seguir, con el objetivo de tratar de clasificar a la Copa".